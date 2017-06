Löwenbergs Stellwerk wird saniert

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberg (GZ) Ein Aushängeschild für Löwenberg ist das ehemalige Stellwerk am Ortsausgang in Richtung Gransee schon lange nicht mehr. Doch ein solches soll es wieder werden, wenn auch nicht als Stellwerk, sondern als Verkaufsraum für die Firma Mauermann-Küchen. Diese hat, wie Stephan Mauermann als Chef bestätigt, das marode Gebäude vor gut einem Jahr gekauft und will es sanieren und umbauen lassen. "Wir wären gerne schon fertig. Aber der Kauf von der Bahn hat sich hingezogen, ehe alle Papiere unterschrieben waren", so Mauermann. Doch inzwischen liege der Bauantrag vor. "Wir sind gerade dabei, die Arbeiten auszuschreiben und Firmen zu binden", so der Chef.