Wo es noch Ostschrippen gibt

Das Geschäft habe er zwar schon 2010 an Sohn Frank übergeben. Doch zuhause zu sitzen, das sei seine Sache nicht. Die Arbeit mache einfach Spaß, sagt der Finower, wie immer gut gelaunt. "Bei so netten Kunden." - "Was darf's sein? Wie immer?", fragt er den jungen Mann. Der nickt. Und Dellinger tütet Brötchen sowie ein halbes Mischbrot ein. Der Bäckermeister kennt seine Stammkunden.

1978 hat der aus Brandenburg stammende Dellinger die damalige Bäckerei Voigt an der Kastanienallee übernommen und sich damit selbständig gemacht. Seit fast 40 Jahren befindet sich der kleine Betrieb nunmehr in Familienbesitz. Angestellte? "Nein, mein Sohn steht in der Backstube, meine Frau verkauft. Doch, eine Reinigungskraft haben wir."

Klar, über die Jahre und vor allem mit der Wende habe sich viel verändert. 1989 sei er schuldenfrei gewesen. Doch dann hieß es noch mal investieren, modernisieren. Also wieder ein Darlehen aufnehmen. Für neue Technik etwa und das Verkaufsmobil. Einen alten Drehhebelkneter gebe es noch. Der komme aber nur im Notfall zum Einsatz.

Trotz aller Fortschritte in der Backstube und der Erleichterungen: Dellinger Junior und Senior halten in Sachen Sortiment an traditionellen Backwaren fest. "Bei uns gibt es immer noch die Ostschrippe." Oder Amerikaner, Liebesknochen, Streuselschnecken und Melonen. Was keineswegs heißt, dass Dellingers nicht auch Neues probieren und kreieren. Gleich nach der Wende, schon 1991, habe man Bio-Backwaren angeboten. Und damit beliefere man heute noch etwa den Naturkostladen Globus oder die "Krumme Gurke" in Eberswalde. Der Renner sei aktuell Hefekuchen. Jetzt kein Problem. Doch früher? "Da waren Zutaten häufig knapp. Unter anderem eben Hefe." Oder in der Weihnachtszeit, wenn es ans Stollen-Backen ging. "Da haben wir als Ersatz für Zitronat grüne Tomaten genommen", erinnert sich der 70-Jährige.

Heute gebe es fast alles. Allerdings ist auch die Konkurrenz groß - vor allem durch die Discounter mit ihren Aufbackstationen. Hat Handwerk noch goldenen Boden? Wolfgang Dellinger sagt: "Ja, wieder. Kurz nach der Wende war es schwierig." Aber jetzt würden sich viele Kunden doch wieder auf Qualität und Frische besinnen. Und deshalb stehe er auch heute in dem rollenden Laden auf dem Markt. "Solange ich fit bin", denke er über Ruhestand nicht nach.