artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580840/

Zur Freude der Besucher war die Formation "Walking Desasters" aus Bernau keine "Laufende Katastrophe", wie der Bandname es vermuten ließ, sondern rockte, dass es viele nicht mehr auf den Plätzen hielt. Robert Wolff, Philipp Eckhart und Tom Förster ließen es ordentlich krachen und setzten ein musikalisches Zeichen.

Im Anschluss schlug Dennis B. Markheim aus Wriezen eher leise und manchmal auch nachdenkliche Töne an, auch wenn sich manchmal eine Spur Ironie fand. So widmete sich der Songwriter in "Kind, Frau und Bier" der ermüdenden Eintönigkeit des Alltags. An anderer Stelle hieß es "Ich will keen Muddchen, das mir Stullen schmiert."

Zu späterer Stunde ließ es die Connex-Revival-Band dann richtig röhren. Frontmann und Sänger Torsten (Zeckie) Zacharias, Dieter (Wuschel) Korthals aus Schwedt am Bass, Thomas (Oppa) Meyer ebenfalls aus Schwedt am Keyboard, Bodo Heinrich an der Rhythmus-Gitarre, Sven (Schmerri) Schmerschneider am Schlagzeug und Max Zacharias an der Gitarre zeigten, was unter ehrlicher Rockmusik zu verstehen ist. "Eberswalde war schließlich immer eine Rocker-Stadt", so Bodo Heinrich. Dass in jüngster Zeit eher andere Musikrichtungen das öffentliche Bild in der Waldstadt prägen, halte er nicht für typisch, so der Vollblutgitarrist. Vor diesem Hintergrund wünsche er sich noch ein bisschen mehr Aufgeschlossenheit. Schließlich sei es auch das Anliegen, Jung und Alt gleichermaßen zusammenzuführen. Unter anderem gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der Kindertagestätte "Haus der fröhlichen Kinder", die im vergangenen Jahr sogar einen gemeinsamen Auftritt mit der Connex-Band hatte. "Vor Kurzem wurde mit den Kindern eine Weihnachts-CD aufgenommen", berichtet Bodo Heinrich.

Zum Ausklang der Nacht waren dann von "Simple Past" aus Prenzlau wieder sanftere Töne zu vernehmen. "Alles live, alles echt und mit Leidenschaft von Hand gemacht", fasste Bodo Heinrichs Sohn Lars den Abend treffend zusammen, an dem Timo Nachtigall das tonale Geschehen an der Technik ohrenschmeichelnd, trotz teils erheblicher Lautstärke, in Szene zu setzen wusste.

Etwas enttäuscht zeigte sich Heinrich darüber, dass die im Sparkassen-Forum angebrachten Werbeplakate mehrmals von Unbekannten wieder entfernt wurden. "Aus Kostengründen haben wir eher wenige Plakate und Flyer drucken lassen", so der Hobbyrocker. Umso ärgerlicher sei es daher, dass diese nicht ihre volle Wirkung entfalten konnten, fügt er hinzu. "Leider ist eine Aufklärung des Sachverhaltes wohl eher unwahrscheinlich", so der Musiker. Dennoch fanden im Laufe des Ereignisses nach Angabe der Veranstalter mehr als 500 Besucher den Weg auf den lauschigen Hinterhof der Eisenbahnstraße. Das sonnige und luftige Frühsommerwetter trug ein Übriges zum Gelingen bei. "Das war mit Abstand das schönste Festival bisher", zog Lars Heinrich ein begeistertes Fazit.