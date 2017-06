Ruf nach Entlastung für Pendler

artikel-ansicht/dg/0/

Am Mittwoch wird sich der Barnimer Kreistag mit der Situation befassen. Der Panketaler Kreistagsabgeordnete Uwe Voß (SPD) hat aus eigenen Beobachtungen zu diesem Thema einen Antrag initiiert. Die bevorstehenden umfangreichen Bauarbeiten entlang der Hauptstrecke vom Barnim in den Berliner Nordosten haben ihn auf den Plan gerufen. Die bisherige Praxis, Unterbrechungen durch Busersatzverkehre auf überfüllten Straßen aufzufangen, überzeugen ihn überhaupt nicht. Und gebaut wird weiterhin. Das Karower Kreuz wird umgebaut und der Ersatz von 13 überalterten Brückenbauwerken von Buch über Panketal bis Bernau steht in den Jahren bis 2023 bevor. Hinzu komme die Sanierung des Autobahnzubringers A114, Bauarbeiten an der B109 zwischen A10 und Stadtgrenze, die Sanierung der Wiltbergstraße in Buch und der B2 im Berliner Ortsteil Malchow. Durch die teilweise parallel verlaufenden, aber unabdingbaren Bauarbeiten, so Uwe Voß, würden sich die Fahrzeiten der Pendler zum Teil erheblich erhöhen. Allein aus Bernau, Panketal und Wandlitz, so Voß, würden täglich 30000 Berufstätige nach Berlin unterwegs sein. Die SPD-Fraktion beantragt daher, dass der Landkreis mit Hilfe der Verkehrsträger und der Städte und Gemeinden ein Entlastungskonzept für die Pendler erarbeitet. Unter anderem sollen die zeitweise Verstärkung bestehender Buslinien und ein zusätzlicher Shuttle-Verkehr geprüft und die Kosten dafür im Haushalt 2018/2019 des Landkreises Barnim eingeplant werden. "Denn jetzt leiden jene, die mit ihrem täglichen Weg zur Arbeit großen Anteil daran haben, dass sich die Städte und Gemeinden in den letzten Jahren prächtig entwickelt haben", so Uwe Voß. Darüber hinaus könne an den Bushaltestellen in Buch und am S-Bahnhof in Zepernick auch der große Unmut erlebt werden, wenn ein Arzttermin nicht geschafft wird oder Kinder vergeblich darauf warten, zum Sport zu kommen.

Die nächste Einschränkung, in diesem Fall für Autofahrer, steht schon in Kürze bevor. Die Bahn informiert darüber, dass die Zepernicker Chaussee in Bernau im Bereich der Bahnbrücke vom 19. bis 22. Juni wegen Kabelumverlegungen und der Aufstellung von Oberleitungsmasten voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet wird. In Panketal wird daher mit einer Zunahme des Verkehrs insbesondere auf der Schönower Straße gerechnet.

Unabhängig von den Bauarbeiten müsse der Regionalverkehr weiter entwickelt werden, fordert der Werneuchener Stadtverordnete Thomas Gill (SPD). Die Bahnlinie RB25 zwischen Berlin-Ostkreuz und Werneuchen finde bisher keine Erwähnung. Dabei sei einen Taktverkürzung auf 30 Minuten in den Hauptverkehrszeiten zwischen 6 und 9 Uhr sowie 15 und 19 Uhr "dringend notwendig".

Weitere Vorschläge liegen auf dem Tisch. Thomas Gill nennt einen Spätbus um 24 Uhr ab S-Bahnhof Ahrensfelde nach Werneuchen, eine Busverbindung zwischen Werneuchen und Bernau auch am Wochenende und Ergänzungen des Schulbusverkehrs, so dass kein Schüler mehr eine Stunde am Bahnhof Werneuchen auf seinen Anschluss warten müsse. Die Stadtverordnetenversammlung habe dies bereits beschlossen, allerdings sei noch nichts davon umgesetzt. "Im berlinnahen Raum muss der Landkreis deutlich mehr Mittel für den Busverkehr zur Verfügung stellen", fordert Gill. Darüber hinaus bedeute eine Taktverdichtung auch mehr Pendler, so dass am Bahnhof Werneuchen weitere Parkplätze für Autos und Fahrräder, ein Radweg zum Bahnhof geschaffen sowie Straßen und Wege saniert werden müssen.