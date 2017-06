Im Gedenken an Kurt Ilchmann

artikel-ansicht/dg/0/

Harnekop (MOZ) Auch zwischen seinen traditionellen Veranstaltungshöhepunkten im Frühling und zur Adventszeit ruht der Förderverein Dorfkirche Harnekop nicht. Am Sonnabend hatten Vorsitzende Anette Hirseland, Stellvertreterin Nora Brieger und ihr gesamtes Team deshalb zu einem Tag der offenen Kirche eingeladen. Die Chorgemeinschaft Wriezen, nach 2015 zum zweiten Mal an dieser Stelle zu Gast, sorgte für den musikalischen Rahmen. Unter anderem mit Liedern wie "Geh aus, mein Herz, und suche Freud" und "Mein Liebling, ich will fahren", die direkt in die Zeit Martin Luthers entführten.