Kaffee aus dem Nachfüllbecher

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580846/

Heiße Ware in schwarz und pink: HNE-Klimaschutzmanager Henning Golüke hält ihn in der Hand - einen von 450 nachfüllbaren Kaffeebechern aus nachwachsenden Rohstoffen und daher biologisch abbaubar. Sie gibt es nun gegen Pfand. Filzmanschette und Deckel in v

Heiße Ware in schwarz und pink: HNE-Klimaschutzmanager Henning Golüke hält ihn in der Hand - einen von 450 nachfüllbaren Kaffeebechern aus nachwachsenden Rohstoffen und daher biologisch abbaubar. Sie gibt es nun gegen Pfand. Filzmanschette und Deckel in v © MOZ/Thomas Burckhardt

Doch nicht allein Studenten und Hochschulpersonal können künftig dazu beitragen, dass die Welt ein wenig sauberer wird. Die Becher aus nachwachsenden Rohstoffen sind in den beiden Mensen, bei Bäcker Wiese in der Ebertstraße, im Café Gustav und im Globus Naturkostladen erhältlich. Björn Wiese und Torsten Pelikan vom Bio-Markt sind Projektpartner der Aktion, die mit 850Euro von der Stadt Eberswalde bezuschusst wird. 450 der mattschwarzen Trinkgefäße, die den Pappbecher irgendwann überflüssig machen sollen, konnten angeschafft werden.

Und so funktioniert's: Die Becher können gegen einen Pfand von 2,50Euro an den besagten Stellen erworben und auch dorthin zurückgebracht werden. Die Projektpartner sorgen dafür, das die Behälter gespült zurück in den Umlauf kommen. "Vielleicht können wir so auch das Problem der verschleppten Kaffeetassen an der Hochschule in den Griff bekomme", sagte HNE-Präsident Wilhelm-Günter Vahrson am Montagvormittag bei der Pressekonferenz zum Projektstart.

Wer möchte, kann das Design des Bechers noch um bunte Details ergänzen. Für je 1,50Euro erhalten Kaffeetrinker verschiedenfarbige Deckel und Filzmanschetten, um die Finger vor dem heißen Inhalt zu schützen. Doch natürlich geht es weniger um die Optik. Ziele sind Nachhaltigkeit und Umweltschutz. "250 Einwegkaffeebecher gehen an der Hochschule im Schnitt täglich raus", erläuterte Henning Golüke, Klimaschutzmanager der HNE. Das umfasst auch die Becher an den Getränkautomaten. Sie konnten bisher noch nicht ins Projekt "Nachfüllbar Eberswalde" integriert werden. Im Jahr kommt die Bildungseinrichtung auf 50000 Wegwerftrinkgefäße.

Und auch bei den Projektpartnern fällt einiges an Müll an. "Bei uns sind es zwischen 25000 und 30000 Becher jährlich", sagt Bäckermeister Björn Wiese. Schon jetzt haben seine Häuser ein Bonussystem für alle Kunden, die ihren Kaffeebecher selbst mitbringen. Im Globus spart der Einkäufer außerdem mit eigenen Gefäßen in der Feinkostabteilung.

Über so viel Umweltbewusstsein freut sich auch die Eberswalder Greenpeacegruppe, die den Projektstart auf dem Waldcampus begleitete. Wie Aktivistin Andrea Wiesholzer erklärte, ist es nicht der Müll allein, der den Wegwerfbecher so umweltschädlich macht. Unmengen von Wasser und Energie fallen bei der Herstellung an. "Dabei ist so ein Becher im Schnitt nur 15 Minuten in Benutzung. Das ist weniger als eine Plastiktüte".

Bis auf Weiteres wird die umweltschädlichere Variante auch an der HNE nicht gänzlich verschwinden. Die neuen Nachfüllbaren sind keine Pflicht. "Ein Traum wäre es natürlich, wenn wir die Wegwerfbecher irgendwann ganz abschaffen können", sagte Henning Golüke.

Der HNE-Klimaschutzmanager eröffnete am Montagabend auch die diesjährige Klimaschutzwoche an der Hochschule, die noch bis zum Wochenende ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm bietet. So wird heute um 19Uhr im HausIV auf dem Stadtcampus über "Umwelt und Naturschutz in der Russischen Förderation" gesprochen.

Am Mittwoch gibt es von 15 bis 18Uhr auf dem Innenhof des Stadtcampus und im HausIV wieder einen Projektnachmittag, an dem unter anderem gezeigt wird, wie sich Seife, Deo oder Waschmittel selbst herstellen lassen. Am Abend wird zum Freiluft-Kino eingeladen.

Das komplette Programm der Klimaschutzwoche auf: www.hnee.de/Klimaschutzwoche