Start des Musiksommers in Reitwein

Reitwein (MOZ) Mit einem Feuerwerk irischer und schottischer Musik eröffnete am Sonnabendabend CAT Henschelmann in der Ruine der historischen Stüler-Kirche den 13. Reitweiner Musiksommer. Viele Gäste freuten sich auf ein Wiedersehen mit dem Musiker und Sänger aus Thüringen, der bereits dreimal in Reitwein gastierte. Nach einem A-Capella-Titel - romantisch in den alten Mauern - griff Henschelmann zur Geige. Schon bei seinem dritten Titel flachste der Ausnahme-Geigen-Virtuose: "Tanzt oder singt einfach mit, zur Not geht auch klatschen oder schnippen, alles ist erlaubt." Das Publikum fand bei einem der sehr rhythmischen Volkslieder zielsicher seinen Einsatz.