Der lange Weg des Mülls

Frankfurt (Oder) (MOZ) Weggeworfen und vergessen, so ist es vielleicht bei den Nutzern der Restmülltonnen in Frankfurt. Danach beginnt für die Mitarbeiter der Abfallbehandlungsanlage in Seefichten, die diese Reste sortieren allerdings erst die Arbeit. Täglich werden mehrere Lastkraftwagen mit Müll angeliefert.

Müll ist ihr Geschäft. Was eher nach einem Mafiafilm klingt, ist in Frankfurt natürlich höchst seriös geregelt. Davon konnten sich die Teilnehmer während der Woche der Umwelt bei einer Fahrradtour zur Abfallbehandlungsanlage Seefichten überzeugen. Nachhaltiges Verwerten und die Kreisläufe waren das Thema der diesjährigen Umweltwoche und natürlich ist die Abfallbehandlungsanlage der Stadt Frankfurt dafür das beste Beispiel.

"Die fast 10 Hektar große Deponie mit ihrem unübersehbaren Hügel im Westen der Stadt ist seit 2005 geschlossen", erzählt Siegmund Kargert, Geschäftsbereichsleiter Abfallwirtschaft der Frankfurter Dienstleistungsholding. "Sie wurde 2007 aufwendig versiegelt. Das immer noch entstehende Metangas wird abgesaugt und daraus wird Strom gewonnen", sagt der Fachmann. "Das Damwild, das man gelegentlich sieht, ist auf der eingezäunten Fläche eingesetzt worden, fühlt sich aber sichtlich wohl." Trotz allem ist der Standort Seefichten den Müll natürlich nicht los geworden.

Den Wertstoffhof kennt jeder Frankfurter, gleich daneben in mehreren großen Hallen wird der Restmüll der Oderstädter, aber auch der Gewerbemüll und der Sperrmüll, weiter verarbeitet. "9000 Tonnen plus 3000 Tonnen Sperrmüll sind das in jedem Jahr", so Siegmund Kargert. Seit 1999 ist die Abfallbehandlungsanlage in Betrieb, seitdem gab es viele Gesetzesverschärfungen wie mit dem Müll umzugehen ist.

In den riesigen Hallen fahren Lkw und Baumaschinen, etwa Radlader und Bagger, um den Müll abzuladen und zu verteilen. "Den Rest- und Gewerbemüll zu trennen, ist ein Riesenaufwand", erklärt Siegmund Kargert. Nachdem er angeliefert wurde, wird er auf einem Fließband verteilt, läuft über ein Sieb, wo nur noch größere Stücke übrig bleiben, und wird dann von Mitarbeitern hoch oben unter dem Hallendach per Hand sortiert. Durch Abwurfschächte werden die weiter zu verarbeitenden Bestandteile dann gesammelt. Ziel ist, dass der gesamte Müll einer Verwertung zugeführt wird.

Papier, Folien und Kunststoffe werden separiert und zu großen Ballen gepresst, um sie weiterverarbeiten zu können. Auch Metalle werden aus dem Müll geholt. Schwierig wird es bei Weggeworfenem etwa aus Fernost, wenn Bestandteile nicht gekennzeichnet sind. Alles, was gegenständlich gar nicht mehr weitergenutzt werden kann, soll zumindest zu heißer Luft in einer thermischen Verwertungsanlage werden.

"Wenn alle Frankfurter den Müll trennen würden, wie es vorgesehen ist, dann könnten auch die Müllgebühren sinken", so Siegmund Kargert. Dass dies so kommt, ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich. Denn auch in der Abfallsortieranlage taucht immer wieder die Frage auf: Was kommt in welche Tonne?