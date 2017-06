Lebensmittel im Visier

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Unbekannter ist am Wochenende in die Kühlzelle vom Marktkauf eingedrungen und wollte Lebensmittel stehlen.

Am Abend des 10. Juni hatten Mitarbeiter den Einbruch in den Kühlbereich bemerkt. Kurz darauf wurde nach Angaben der Polizei eine flüchtende Person gesehen. In der näheren Umgebung fanden sich zudem mehrere Kartons mit Lebensmitteln. Wenig später konnte ein Mann gestellt werden, der versucht hatte, die Umzäunung des Marktes zu überwinden. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei dem 30-Jährigen einen Wert von 1,74 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall verantworten.