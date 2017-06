Der Bretterarchitekt der Vogelwelt

artikel-ansicht/dg/0/

Schulzendorf (MOZ) Das Frühjahr ist die Zeit, in der er die Annahme seiner Bauten am besten beobachten kann. Gerd-Dieter Kopp aus Schulzendorf baut leidenschaftlich gern Nistkästen. Und das nicht nur für den Eigenbedarf.

Verbringt oft Stunden in seiner Werkstatt: Gerd-Dieter Kopp baut leidenschaftlich gern Nistkästen. Aus einem Stück Holz entsteht meist ein Kasten. Die Eingänge passt er mit unterschiedlichen Lochgrößen den Vogelarten an.

© MOZ/Katrin Hartmann

Er ist wohl der fleißigste Häuslebauer Schulzendorfs. Denn während eines Winters baut Gerd-Dieter Kopp bis zu 15 Unterkünfte. Die stehen allerdings nicht auf einem Betonfundament an der Schulzendorfer Dorfstraße, sondern hängen an Bäumen, vorrangig im Park.

Gerd-Dieter Kopp baut Nistkästen. Leidenschaftlich gern. "Dabei kann ich mich einfach entspannen", sagt der 56-Jährige. Bedarf gebe es dafür genug, meint er. "Ich habe schon viele Anfragen aus Schulzendorf bekommen, auch aus den Nachbardörfern." Manchmal komme er gar nicht hinter her. Aber das Bauen sei sein Hobby. Ein Hobby, bei dem er kreativ aufblüht, sagt der gelernte Gas- und Wasserinstallateur, der aus gesundheitlichen Gründen Frührentner ist.

"Ich bin schon als kleiner Junge mit den Piepmätzen aufgewachsen. Die haben mich immer fasziniert", sagt Gerd-Dieter Kopp. Eine Beobachtung hat ihn in den vergangenen Jahren jedoch irritiert. "Ich beobachte immer weniger Singvögel. Die Feldlerche, die ich früher so oft gesehen habe, sehe ich heute kaum noch", sagt Gerd-Dieter Kopp. Der Rückgang der Singvögel, so glaubt er, hänge mit zu viel Monokultur in der Landwirtschaft zusammen.

In der Nähe seiner Wohnung hat er acht Nistkästen aufgehangen sowie ein Futterhaus, welches er das ganze Jahr befüllt. Die unterschiedlichen Meinungen über das Vögelfüttern sind ihm bekannt. "Ich habe mich dazu entschieden, durchzufüttern." Und die Vögel wissen es zu schätzen. An seinem Futterhäuschen begrüßt er jeden Tag 20 bis 25 gefiederte Freunde.

Unter den acht Nistkästen nahe seiner Wohnung hängt auch ein Eigenbau für Mauersegler. "Der hängt jetzt schon das dritte Jahr", sagt Gerd-Dieter Kopp. "Leider haben sich noch keine Mauersegler darin niedergelassen", bedauert er.

Zum Ende des Winters tourt Gerd-Dieter Kopp mit seinem Bruder Ralf-Peter immer durchs Dorf. "Zum Glück ist er dabei." Ohne ihn sehe der Schulzendorfer alt aus, denn die Nistkästen allein aufzuhängen sei fast unmöglich. "Wir nehmen uns eine Leiter mit. Der eine hängt die Kästen oben auf, der andere guckt und sichert von unten."

Außerdem prüfen die beiden Männer alle älteren Kästen auf Schäden und überflüssigem Nistmaterial. "Dafür sind uns die Vögel dankbar", sagt Gerd-Dieter Kopp. Denn manch ein Nistkasten sei schon bis oben hin mit kleinen Ästen und anderem gefüllt gewesen. "Es ist wirklich erstaunlich, wie viel die kleinen Vögel da mit rein schleppen."

Für seine natürlich gehaltenen Bauten hat sich Gerd-Dieter Kopp belesen. Weiß, dass unterschiedliche Vogelarten auch unterschiedliche Kästen bevorzugen. Das sehe man vor allem an den Einstiegslöchern, so Kopp.