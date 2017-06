artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bei einem der am Tegeler See gestorbenen Hunde ist Blaualgengift nachgewiesen worden. Das sagte der Spandauer Tierarzt Kai Rödiger dem "Tagesspiegel" (online). Natürlich liege der Verdacht nahe, dass die anderen Hunde auch daran gestorben seien. "Aber es kann sein, dass einer an einem Herzinfarkt stirbt, der andere an einem Hirnschlag." Er könne weitere andere Todesursachen noch nicht ausschließen. Gesichert sei bisher nur diese eine Information. Das Wasser des Sees war bisher laut Polizei als Todes-Ursache ausgeschlossen worden.