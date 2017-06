Pannenstart mit reinem Ton

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Das Eröffnungskonzert des 3. Strausberger Orgelsommers am Sonntag in der Marienkirche hat die 120 Besucher vollauf begeistert. Es begann mit der Ehrung von 63 Orgelpfeifen-Paten und einer Notreparatur.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580857/

"Nun haben wir grünes Licht von oben", rief Pfarrer Tilmann Kuhn erleichtert aus und deutete auf die Empore, wo er eben von Orgelbaumeister Christian Scheffler einen Wink erhalten hatte. Das Eröffnungskonzert des 3. Strausberger Orgelsommers nach der Sanierung der Sauer-Orgel im Jahr 2015 hatte holpernd begonnen. "Auch wenn solch eine historische Orgel restauriert und saniert ist, bleibt sie doch wie eine Grande Dame", warb der Pfarrer augenzwinkernd um Verständnis, "sie macht sich noch fein zum Ausgehen, gibt sich den letzten Schliff."

Nachdem Kantor Christoph Bornheimer den Schaden beim Einspiel bemerkte, rief er umgehend Orgelbaumeister Christian Scheffler in Sieversdorf an, dessen Werkstatt das Instrument saniert hatte. Glück im Unglück: Er befand sich auf der Fahrt nach Strausberg, um das Konzert selbst zu erleben. So erklärt sich auch, dass Pfarrer Tilmann Kuhn mit Hammer, Zange und anderem Werkzeug vor das gut gefüllte Kirchenschiff trat, um die Gäste zu begrüßen. Und weil ohnehin geplant war, die 63 Paten von Orgelpfeifen und -pedalen nach dem Konzert zu ehren, stellten der Vorsitzende des Gemeindekirchenrats Michael Eisemann und Sigrid Fielitz-Speer diesen Punkt halt an den Anfang und riefen die Spender gruppenweise nach vorn. Die konkreten Pfeifen jeweils erklingen zu lassen, entfiel damit zwar, doch hielt sich der Zeitverlust damit in Grenzen.

So war es doch eine erkleckliche Zahl von Spendern, die - zum Teil sogar mehrmals - aus den Kirchenbänken nach vorn gerufen wurden, um neben dem herzlichen Dankeschön eine Urkunde und bei besonderem Engagement ein Glas Honig entgegennehmen durften. "Denn es hat vieler fleißiger Hände und erheblichen Kleingelds bedurft, die Orgel zu sanieren", wie Pfarrer Tilmann Kuhn betonte.

Als dann "von oben grünes Licht" kam, war die Orgel zwar nicht repariert, aber es sei eine Lösung gefunden worden, das Konzert dennoch spielen können. Und das Erlebnis war ein großes: Große Klangvielfalt in den von Kantor Christoph Bornheimer ausgewählten Stücken von der Romantik bis ins 20. Jahrhundert, große Virtuosität des Organisten und eine atemberaubende Klangfülle der Königin der Instrumente. Was auch immer das Provisorium war, man hat es im Konzert nicht gespürt. Das bestätigt auch der Fachmann: "Ein großartiges Konzert", sagte Kurt Schornsheim, nicht nur Ehrenbürger der Stadt, sondern auch ausgewiesener Orgelspieler, "das Instrument ist so sauber gestimmt, die Töne sind so rein, und der Kantor versteht es, alles aus der Orgel herauszuholen." Die einzige Einschränkung, die Kurt Schornsheim anmerkte, ist die Akustik der Kirche: "Ihr fehlt der Hall, die Schlusstöne hallen maximal eine Sekunde nach, danach ersterben sie abrupt. In anderen Kirchen hallen sie drei Sekunden, darauf sind manche Kompositionen direkt abgestellt." Auch Sabine und Hans Rottloff zeigten sich begeistert: "Uns hat es einfach wunderbar gefallen", sagte das Ehepaar, als es im Garten der Kirche sitzt und Bratwurst isst. Die teilen am Grill Kantor Christoph Bornheimer und der Konfirmant Emanuel aus. Das nächste Konzert ist am 25. Juni, wieder 17 Uhr.