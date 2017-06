Pflichtsieg gegen das Schlusslicht Storkow

artikel-ansicht/dg/0/

Die Storkower begannen sehr engagiert. Erst mit dem Führungstreffer durch Daniel Friedrich, der Torwart Marco Schlausch mit einer direkt verwandelten Ecke überraschte, kehrte mehr Sicherheit in das Spiel des FSV ein. Christian Wulff, der aus kurzer Distanz an Torwart Schlausch scheiterte und Mustapha Arrach, der den Pfosten traf, hätten für Dynamo vor der Pause erhöhen können.

Auch in der zweiten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Gäste die ersten Chancen hatten. Erst konnte Benjamin Bartz, der unter der Woche Papa einer Tochter wurde, Vita Matondo im letzten Augenblick stören und kurz darauf musste Sebastian Grummt in einer Eins-gegen-Eins-Situation Kopf und Kragen riskieren. Schließlich war es Dynamos Torschütze vom Dienst Steven Frühauf, der den zweiten Treffer für die Eisenhüttenstädter erzielte. Im Strafraum freigespielt, schob er den Ball überlegt an Torwart Schlauch vorbei ins Netz. Storkow kam durch Patrick Sergel nach einem Eckball noch zum Anschlusstreffer.

FSV Dynamo: Grummt - Kretschmann, Bartz, Friedrich, Oliver Weniger - Kevin Frühauf, Sergej Frühauf (58. Nolten), Maik Frühauf, Steven Frühauf - Wulff (74. Patrick Geller), Arrach (65. Dimitrij Altengof)

Tore: 1:0 Daniel Friedrich (24.), 2:0 Steven Frühauf ( 71.), 2:1 Patrick Sergel ( 85.) - Schiedsrichter: Dominik Kolm (Seelow) - Zuschauer: 65