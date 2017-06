Autorennen im Eigenbau-Fahrzeug

artikel-ansicht/dg/0/

Petersdorf bei Saarow (MOZ) Das Gelände am Fuchsbau in Petersdorf bei Bad Saarow wird um eine weitere Freizeitattraktion reicher. Nach Rodelbahn und Indoor-Spielplatz entsteht nun ein Fahrzeug-Parcours. Betrieben wird er von der benachbarten Autowerkstatt. Eröffnung soll noch im Sommer sein.

Der Prototyp der "Spreeflitzer": Jörg Schröder (hinter dem Steuer) und Martin Schramm auf dem Parcours neben der Rodelbahn in Petersdorf. Seit Dezember haben die Betreiber einer Autowerkstatt an dem Fahrzeug getüftelt.

Eigentlich haben sich Jörg Schröder, Martin Schramm, Carsten Radoschofski und Ralf Ehrlich der Reparatur von Autos verschrieben. Gemeinsam betreibt das Quartett den Bosch-Service R & E Petersdorf. Seit vergangenem Winter hat sich das etwas gewandelt. Zwar läuft der Werkstattbetrieb weiter, doch die Geschäftsführer setzen ihre persönlichen Schwerpunkte neu. Es geht nun auch um Fahrzeuge für den spielerischen Einsatz. "Im Dezember habe ich mit der Entwicklung eines Prototypen angefangen", erzählt Martin Schramm. Im April war seine Erfindung fertig - die genaue Bezeichnung dafür gar nicht so einfach. "Es ist eine Mischung aus Kart und Buggy", sagt Schramm.

Fünf weitere baugleiche Karossen entstehen zurzeit in Eigenbau in der Werkstatt. Die Strecke, auf der sie künftig unterwegs sind, ist bereits fertig. Hinter der Werkstatt, angrenzend zur Rodelbahn, haben die Werkstattchefs eine bislang ungenutzte Fläche von alten Betonplatten befreit und stattdessen einen etwa 300 Meter langen Rundkurs angelegt. Dort sollen Gäste schon bald als Fahrzeugpiloten ihre Runden drehen können. "Wir hoffen, dass wir mit Beginn der Sommerferien starten können", sagt Schröder.

Einen Namen für die Anlage und damit auch für die kleinen Autos, deren genaue Definition etwas schwierig ist, gibt es bereits. Neben "Scharmützelbob" und "Duellarena" gibt es am Fuchsbau künftig auch den "Spreeflitzer". Die kleinen Fahrzeuge werden mit einem 3-kW-Elektromotor angetrieben, der allerdings gedrosselt ist. Eine Höchstgeschwindigkeit von 35 Stundenkilometern kann auf diese Weise erreicht werden. "Technisch wären auch 60 km/h denkbar. Aber dann wären die Fahrzeuge nur noch für absolute Könner beherrschbar", sagt Schröder. Denn im Parcours gibt es natürlich nicht nur Geraden zum Beschleunigen, sondern auch scharfe Kurven, die zum Bremsen zwingen. Als Zielgruppe haben die vier Männer ausdrücklich Familien auserkoren. Dank verschiebbarer Sitze sowie Gas- und Bremspedale können Kinder bereits ab einem Meter Körpergröße ans Steuer. Das Maximaltempo wird dann zusätzlich gedrosselt, auf 15 Stundenkilometer. Unterwegs sind die Fahrzeuge auf einem Weg aus Granitsplitt, der sich in Wabenplatten befindet.

"Wir haben schon länger nach einer Möglichkeit gesucht, das Gelände zu nutzen", sagt Schramm. Als Schröder dann auf der Ostseeinsel Usedom eine ähnliche Anlage sah, reifte die Entscheidung, was es in Petersdorf werden sollte. Gleichzeitig betonen die Betreiber die Einzigartigkeit ihrer Eigenbau-Fahrzeuge. "Derartiges gibt es nirgendwo sonst", sagt Schramm. Zuvor habe sich ein Buggy, das die Petersdorfer in China bestellt hatten, als untauglich erwiesen.

Noch ist der Zeitpunkt der Eröffnung des "Spreeflitzer" nicht ganz klar; wohl aber die künftigen Öffnungszeiten. Während der Ferien täglich, ansonsten an Wochenenden können Gäste am Fuchsbau ihre Runden drehen. Für Gruppen sollen auf Anfrage auch gesonderte Zeiten möglich sein.