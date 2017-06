Geschleust wird jetzt alle zwei Stunden

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Die wegen einer überraschend aufgetretenen Störung kurzfristig gesperrte Woltersdorfer Schleuse ist wieder geöffnet, funktioniert allerdings in eingeschränktem Betrieb. Sportboote werden alle zwei Stunden gesammelt geschleust. Bis Ende der Woche läuft ein sogenanntes Riss-Monitoring, mit dem überwacht wird, ob sich die Risse im Beton verändern, wenn die Schleusentore bewegt werden. Das hat Gilbert Horch vom Außenbezirk Erkner des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts mitgeteilt.

Die Sperrung für den gesamten Schiffsverkehr wurde bereits am Freitag wieder aufgehoben. Zugleich trat eine neue schifffahrtspolizeiliche Anordnung in Kraft. Sie gilt bis 18. Juni und besagt, dass - von den Sammelschleusungen für die Freizeitkapitäne abgesehen - auch die Berufsschifffahrt mit längeren Wartezeiten rechnen muss. Horch stellte einen flexiblen und kulanten Umgang mit den Freizeitkapitänen in Aussicht: "Wenn draußen 35 Grad sind und acht Boote warten, dann kann auch nochmal geschleust werden."

Ursache des Malheurs war nach den bisherigen Erkenntnissen, so Horch, dass sich beim Bedienen der Tore ein Teil eingeklemmt hatte. Das hatte vor zwei Wochen zu extremen Geräuschen geführt - und zur sofortigen Sperrung der Schleuse. Jetzt seien Betonrisse festgestellt worden, so Horch. Die Untersuchungen während der Sperrzeit - unter anderem waren Taucher im Einsatz - hätten aber gezeigt, dass die Standsicherheit des Bauwerks nicht gefährdet sei. Es geht um eines der oberen Schleusentore. "Das Tor läuft jetzt auch wieder sauber zu", sagte Horch, es gebe keine Probleme mit der Hydraulik.

Die Risse seien bei der Bauwerksprüfung im Oktober noch nicht da gewesen, auch nicht im März, als die Schleuse erneut trockengelegt wurde, um einige Mängel abzustellen, die bei der Prüfung erkannt worden waren.