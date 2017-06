Drei Räder auf holprigem Rundkurs

artikel-ansicht/dg/0/

Altranft (MOZ) Das Gewerbegebiet Altranft mutierte am Sonntagnachmittag zur Renn-Arena der "Freienwalder Dumperfreunde". Hunderte Schaulustige verfolgten den zweiten von fünf Wertungsläufen der Deutschen Dumpermeisterschaft. Bester Freienwalder wurde Eckhard Bruchmüller.

Früh übt sich: Die Kinder können mit Dreirädern an einem Lilliput-Rennen in der Altranfter Regenbogenallee teilnehmen.

8,5 PS und ein Ein-Zylinder-Saugdiesel lassen die Herzen der Dumperfreude höher schlagen. Tief schwarzer Qualm dringt aus dem Auspuffrohr, wenn der Motor polternd anspringt und hüllt Gefährt und Fahrer ein. Der Dumper ist eigentlich ein Baugerät, mit dem auf einer Baustelle Schüttgut von einer Stelle zur anderen transportiert wird beziehungsweise wurde. Im Osten habe er drei Räder, im Westen vier, verriet Lutz Grafe vom Adelshofer Dumperclub, der aus Altersgründen aufgehört hat. Dafür führt Sohn André derzeit die Qualifikation an, konnte aber in Altranft nicht starten. Zum Bedauern der Bad Freienwalder. Durch Absagen sank das Teilnehmerfeld von mehr als 30 auf 23.

Einen 270 Meter langen Rundkurs mit Schikanen wie Wippe, Hügel und engen Kurven, haben die Bad Freienwalder Dumperfreunde unter der Leitung von Eckhard Bruchmüller und Uwe Sinkewitz auf einer Wiese im Altranfter Gewerbegebiet mit alten Autoreifen abgesteckt. Möglichst schnell müssen die Fahrer, die einzeln starten, die Strecke bewältigen. "Der Dumper mit seinen drei Rädern kippt leicht", schildert Eckhard Bruchmüller die Tücken des Gefährtes. Auf den beiden Vorderrädern befindet sich der Antrieb. Das dritte Rad unter dem Sitz läuft hinterher. Die meisten Renn-Dumper seien frisiert und haben dadurch mehr Power, so Uwe Sinkewitz.

"Picco 1" lautet der Typenname des Dumpers, der von 1955 bis 1965 in Mölkau bei Leipzig gebaut wurde. 10 000 Stück verließen die Fließbänder und wurden sogar nach Angola exportiert. "Wenn die Zulieferung klappte, schafften sie fünf pro Tag", so Lutz Grafe.

2014 fuhr Uwe Sinkewitz erstmals auf Rügen eine Dumpermeisterschaft mit. Damals packte ihn die Leidenschaft, die ihn nicht wieder losließ. Früher schon sei er Dumper gefahren. "Ich bin Maurer und habe in der DDR damit gearbeitet", sagte Sinkewitz. Froh sind er und Eckhard Bruchmüller darüber, dass es gelungen ist, einen Wertungslauf der Dumpermeisterschaft vor einem Jahr nach Neureetz und jetzt nach Altranft zu holen. Wenn alles klappt, werde ein Qualifikationsrennen künftig immer in Altranft ausgetragen. Bisher sei ein Lauf auf Rügen gefahren worden. Doch dort konnten die Rennen nicht mehr stattfinden, so dass die Freienwalder ihre Chance witterten und einsprangen. Bruchmüller und Sinkewitz haben keinen eigenen Verein, sondern sind unter das Dach des Altranfter Traditionsvereins geschlüpft. Dessen Vorsitzender Bernd Neumann verfolgte ebenso gespannt das Geschehen.

Die Wiege der Dumperrennen liegt in Sachsen, genauer in Koselitz. Dort gab es 1999 das erste Dumperrennen. Ziel sei es gewesen, das Dorffest etwas attraktiver zu gestalten, berichtete Lutz Grafe. Auf Anhieb kamen 3000 bis 4000 Menschen.

In die Benzingespräche am Rand der Piste mischte sich Kurt Schenk aus Letschin ein. Auch er habe einen Dumper zu Hause, fahre aber nur damit im Garten herum. Meinhard Matte aus Altgaul dagegen bekam für seinen Dumper, den er seit 1997 besitzt, die Straßenzulassung. Rennen fahren, möchte er nicht: "Dafür fehlt mir das Geld." Dennoch mag er seinen Dumper: "An dem Fahrzeug gibt es nichts zu meckern."