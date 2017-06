"Arche"-Projekt gibt Schwachen eine Chance

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Nur Vorwende-Schüler kennen ihn noch, den Lehrertag, der über viele Generationen am 12. Juni begangen wurde. An der Seelower Oberschule "Bertolt Brecht" lebte er am Montag auf, gab es aus diesem Anlass eine Aufführung der besonderen Art nur für die Lehrer.

Sie wollen cool wirken und sind letztlich nur aufgeregt, die 15-17-Jährigen, die normalerweise lediglich zum Sportunterricht in die Schule kommen. Ansonsten werden sie im CJD unterrichtet. Heute stehen sie im Mittelpunkt der gesamten Lehrerschaft der Bertolt-Brecht-Oberschule. Mit flotten Sprüchen pushen sie sich gegenseitig auf, zwängen sich in ihre Ganzkörperanzüge, setzen Perücken und Basecaps auf, drapieren die Requisiten und Verdunkelungen. Sie haben alles selbst entworfen, gebastelt oder beschafft. Es ist stockdunkel, nur die Kostüme werden durch besonderes Licht angestrahlt. In einem Tanz erzählen sie die Geschichte von der Party, von der keiner nach Hause will, weil alle nur das Tanzen im Kopf haben. Nach fünf Minuten ist Schluss, gibts viel Beifall für die verschwitzten Akteure.

Die meisten nennen sie Schulverweigerer, aber der Begriff sei eigentlich falsch, sieht es Harry Wollburg. Er ist der Projektleiter des Projekts "Arche". Seit 2008 gibt es das. Es vereint Schüler, die in keine reguläre Klasse passen. "Die Ursachen sind ganz verschieden", erklärt der Sozialpädagoge. Manche kämen in großen Klassenverbänden, in denen es immer laut ist, nicht zurecht. Andere würden gehänselt und den nächsten wiederum fehlt Selbstvertrauen.

2008 war das von der EU und dem Bildungsministerium geförderte Arche-Projekt noch in Gemeinschaft mit dem Gemeinnützigen Verein Lietzen gestartet. Seit 2012 ist es am CJD angesiedelt. 15 Mädchen und Jungen gehören derzeit dazu. "Ziel ist es, dass sie eine Berufsbildungsreife schaffen", erklärt Lehrerin Brigitte Cleemen. Die Schüler erhalten von Lehrern der Oberschule 25 Stunden in der Woche Unterricht. Das sind sieben weniger als in der regulären Schule. Diese sieben Stunden werden praktisch gearbeitet, wobei immer auch Unterrichtsaspekte einfließen.

Brigitte Cleemen nennt ein Beispiel: Beim Thema "Beschreibung und Bericht" im Deutsch-Unterricht hatten alle Rezepte erstellt. Beim Beschreiben ging es beim Punkt "Zutaten" auch um Mengenlehre. Dann wurde gemeinsam gekocht. Sie besuchten auch die Feuerwehr, erfahren bei Vorführungen Interessantes zu physikalischen Prozessen bei den unterschiedlichsten Bränden.

"Die Arbeit lohnt sich und macht Spaß", versichert Klassenlehrerin Silke Bida. Sie weiß ihre Schützlinge zu nehmen, ist beim Tanz-Projekt selbst in ein Kostüm geschlüpft. "Wichtig ist, dass sie erkennen, dass sie etwas können." Das werde im Arche-Projekt vermittelt. Gerade hat eine Schülerin ihren Ausbildungsvertrag mit den Krankenhaus als Pflegehelferin perfekt machen können. Beim Betriebspraktika fand sie zu ihrem Berufswunsch. Ein Jugendlicher beginnt bald seine Lehre in einem Heizungsbetrieb. "Ich hatte vorher nur Fünfen", erzählt er freimütig. "Jetzt gibts die nicht mehr." Und auch die anderen pflichten ihm bei, dass sie ohne die "Arche" wohl die Schule schon "geschmissen" hätten.