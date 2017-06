Unterricht zwischen Bienenstock und Hühnern

artikel-ansicht/dg/0/

Heinersdorf (MOZ) "Die tuen euch nichts." Diesen Satz wird Fred Hunka in den nächsten Stunden noch häufiger sagen. In seinem Bienenhaus drängen sich nicht nur fünf Kinder und eine Lehrerin, auch einige Bienen haben sich von ihrem Volk abgesetzt, schwirren mal der achtjährigen Melissa ganz nah über den Kopf, verweilen dann am Dachfenster.

Am Montag hat die zweite Klasse der Fürstenwalder Rahnschule Tiere und Pflanzen nicht auf Bildern, sondern auf dem Grundstück vom Heinersdorfer Imker Fred Hunka und seiner Familie von Nahem erlebt.

"Wer entscheidet eigentlich, wer die Königin wird?", fragt Klara Lehmann. Eine gute Frage, findet Fred Hunka, erklärt der Achtjährigen dann, wie das Bienenvolk über den Futtersaft seine Arbeiterinnen, Drohnen und die Königin heranzieht.

"In der Schule sehen die Kinder vieles, was sie heute lernen, nur auf dem Arbeitsblatt und im Lehrbuch", sagt Klassenlehrerin Jana Morgenroth. Durch den Enkel von Fred Hunka, der die Rahnschule besucht, sei ihr die Idee für den Ausflug in die Gemeinde Steinhöfel gekommen. "Schon auf der Busfahrt nach Heinersdorf", berichtet die 45-Jährige, "haben einige Kinder über die Kühe gestaunt, an denen wir vorbeigefahren sind."

In Fürstenwalde, wo sie wohnt, haben Klara Lehmann und viele ihrer Mitschüler selten die Gelegenheit, unter Anleitung eines Imkers Honig zu schleudern und Mittelwände für einen Bienenstock zu bauen. Bei der Führung durch den Garten und die Gewächshäuser erfahren die Schüler zwischen Erdbeerpflanzen, Stiefmütterchen und Hühnern, dass Bienen Tausende Meter Kilometer weit fliegen müssen, um von ihnen einen Kilo Honig zu bekommen.

"Mmh, das ist gut so", beschließen die Kinder, als Fred Hunka die Wabe zeigt, aus der er gleich den Honig schleudern wird. Der achtjährige Niels Lock berührt die dunkelgelben Zellen, steckt sich dann genüsslich den Finger in den Mund.