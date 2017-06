Haare, Nägel, Massagen und mehr

artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf (MOZ) Im Pflegesalon Siebke in Ziltendorf glänzt alles wie neu. Vor zwei Monaten wurde das Geschäft in der Oderstraße 13 eröffnet und es wird gut angenommen. "Wir haben bereits viele Stammkunden, einige sind auch von unserem Salon in Brieskow-Finkenheerd hierher gewechselt, weil es für sie nun näher ist", berichtet Inhaberin Monique Siebke.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580872/

Die 38-Jährige hatte im Oktober 2008 ihr Geschäft eröffnet - damals noch in einem kleinen Raum in der Ernst-Thälmann-Straße in Brieskow-Finkenheerd. Im Dezember 2015 erfolgte dann der Umzug in den nahegelegenen Laden in der Karl-Marx-Straße 23. Und nun erfolgte die Eröffnung eines zweiten Salons in Ziltendorf. "Wir haben das Haus komplett umgebaut, es steht praktisch keine Wand mehr wie vorher", erzählt die gebürtige Frankfurterin, die vor knapp vier Jahren den Meisterbrief im Friseur-Handwerk erhielt.

In den Salons werden neben dem Friseurbetrieb auch Kosmetik, Nagelmodellage, Fußpflege und Massagen angeboten. "Es kommen nicht nur Frauen, sondern auch Männer und Kinder zu uns", berichtet Monique Siebke. Beliebt seien vor allem auch bei jüngeren Kunden Haar- und Wimpernverlängerungen beziehungsweise verdichtungen. Während in Brieskow-Finkenheerd inklusive der Inhaberin vier Frauen arbeiten, gibt es in dem neuen Salon in Ziltendorf derzeit drei Angestellte.