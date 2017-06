Zusammenkommen und miteinander reden

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Wasserbecher balancieren, Tischfußball in der Vertikalen, Becherstapeln mit Greifzange - dazu ließen sich nicht nur die kleinen Besucher des Neuzeller Straßenfestes verleiten. Auch Mutti, Vati, Oma oder Opa traten gern gegen ihren Nachwuchs bei verschiedenen Geschicklichkeitsspielen an. Ziegen und Esel ließen Kinderherzen höher schlagen, ebenso die Feuerwehr, die zum Wasserspritzen einlud. Und die Oktoberfestspitzbuben sorgten am Abend mit Blasmusik für Stimmung, während die Anwohner kräftig bei Schaschlik, Grillwurst und Schmalzstullen zulangten.