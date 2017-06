artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580875/

Schippen mag er lieber als Schule. "Die Arbeit ist anstrengend, macht aber auch mehr Spaß", sagt Tobias Weihrauch. Der 18-jährige Eisenhüttenstädter absolviert gerade ein Praktikum im Tiefbau, bei der Bohlen & Doyen GmbH aus Müllrose. "Wir sind viel unterwegs, immer auf anderen Baustellen, das gefällt mir." Baugeräteführer will er lernen

Dass Bewerber um einen Ausbildungsplatz erst einmal ein Praktikum angeboten bekommen, ist üblich bei der Bohlen & Doyen GmbH aus Müllrose. "Die jungen Leute haben meist keine Vorstellung von den Berufen", sagt Stefanie Kiesow. "Wir hatten zum Beispiel mal einen Bewerber, der beim Praktikum festgestellt hat, dass er Angst vor Tiefe hat." Die 30-Jährige ist verantwortlich für die Ausbildung in der Müllroser Firma. Fünf Lehrstellen bietet sie jedes Jahr an in fünf Berufen vom Tiefbaufacharbeiter bis zum Elektroniker. Zwei davon sind jetzt bereits besetzt, eine ist fast vergeben und zwei sind noch offen. Stefanie Kiesow hofft, weitere Interessenten auf einer der Last-Minute-Börsen in der Region zu finden.

"Auch wir haben Probleme, Lehrlinge zu finden", sagt sie. Als es zunehmend schwieriger wurde, die Ausbildungsplätze zu besetzen, hat das Unternehmen die junge Frau zur Lehrstellen-Beauftragten gemacht. Schon im Herbst geht sie mit Kabel- und Rohrstücken in der Tasche in die Schulen in Müllrose und dem Umland und erzählt den Jugendlichen, was aus ihnen bei Bohlen & Doyen werden kann. Oft kommt noch einer der Ausbilder mit. "Wir sind auf gute Lehrer getroffen, die sich engagieren", sagt Stefanie Kiesow. Sie versuche, mit den Schülern in ein lockeres Gespräch zu kommen, ihr Interesse zu wecken.

Zu ihren Partnern gehört die Grund- und Oberschule Müllrose. Die Schule organisiert seit elf Jahren zusammen mit Betrieben einen "Tag des offenen Unternehmens".

Mehr als 40 Firmen waren in diesem Jahr dabei. " Es kommen immer wieder neue dazu", sagt Lehrerin Birgit Roggan, eine der Organisatorinnen dieser Veranstaltung. Schüler der fünften bis neunten Klassen besuchen in Gruppen jeweils drei Unternehmen. Den Transport organisieren die Firmen, die sich meist ein spezielles Programm für die jungen Leute einfallen lassen. "Die Unternehmen sind offen, arbeiten mit unseren Schülern",sagt Birgit Roggan. Auch für die Schule sei es ein Anliegen, dass ihre Absolventen in der Region eine Perspektive finden. Wer wirklich eine Lehrstelle wolle, der bekomme sie, sagen die Lehrer hier.

Auch Bohlen & Doyen ist beim "Tag des offenen Unternehmens" regelmäßig dabei. Die Firma verlegt Rohre beziehungsweise Kabel für Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Fernwärme und Telekommunikation in Brandenburg und angrenzenden Bundesländern. "Der Altersdurchschnitt in unserer Firma liegt bei 50 Plus. Wir müssen uns jetzt unsere Leute heranziehen", sagt Stefanie Kiesow. 120 Mitarbeiter hat der Baubetrieb derzeit.

Vor allem kleineren und mittleren Unternehmen fällt es schwer, Azubis zu finden, schätzt Pedro Braun von der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg (IHK) ein.Seit elf Jahren zeichnen IHK und die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) "Unternehmen mit ausgezeichneter Berufs- und Studienorientierung" aus. Die Müllroser Firma Bohlen & Doyen war 2016 darunter. Braun rät Firmen zur Zusammenarbeit mit Schulen. "Bei den Oberschulen läuft das gut. Bei den Gymnasien nimmt es zu."

Das Werben an den Schulen zahlt sich nach Stefanie Kiesows Einschätzung aus. Die Bewerberzahlen seien gestiegen. Erstmals stellte die Firma im vergangenen Jahr auch zwei Mädchen als angehende Elektronikerinnen ein. Alle Azubis bekommen hier die Chance, später übernommen zu werden.

Derzeit gehen bei Stefanie Kiesow zwei bis drei Bewerbungen pro Woche ein. Probleme haben die Schulabgänger vor allem in Mathematik und Physik. Das muss aber kein K.o.-Grund für eine Ausbildung sein. Wer Schwierigkeiten hat, kann als Lehrling eine freiwillige Nachhilfe in Anspruch nehmen, die die Agentur für Arbeit finanziert. Für das Unternehmen sei entscheidend, dass die Azubis "ins Team passen und sich auf der Baustelle engagieren." Das zeigt sich im Praktikum. Der Eisenhüttenstädter Tobias Weihrauch, sagt Stefanie Kiesow "hat seinen Ausbildungsvertrag schon sicher."