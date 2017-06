Polizei macht Blasmusik im Schlosspark

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Ein besonderes Jubiläum gibt es für Freunde der Blasmusik am 15. Juni im Schlosspark. Das Landespolizeiorchester kommt auf Einladung des städtischen Seniorenbeirats zum inzwischen 20. Mal in die Stadt, um auf der Bühne des Dreiseithofs zu einem flotten Sommerkonzert aufzuspielen. Beginn ist um 14.30 Uhr. Schon ab 13 Uhr findet dort eine kostenfreie Sicherheitsberatung für Senioren statt. Konzertkarten zum Preis von vier Euro gibt es am Donnerstag sowohl an der Schlosspark-Kasse als auch am Tor zum Park am Schlosshafen, das von 12.30 bis 14.30 Uhr eigens geöffnet ist.