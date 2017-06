Einwohnerbefragung zur Packhof-Entwicklung

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) "Sind Sie dafür, dass auf dem Packhofgelände neue Wohnungen, ein 4-Sterne-Hotel mit öffentlich zugänglichem Wellnessbereich sowie ein Parkhaus für das Quartier errichtet werden?" So simpel soll die Frage sein, wenn die Brandenburger zur Entwicklung des Packhofgeländes befragt werden. Da jedenfalls sieht der Beschlussantrag der Fraktionen CDU und Freie Wähler sowie von Herbert Nowotny vor. Am 19. Juni wird der Text im Hauptausschuss thematisiert, um am 28. Juni in der Stadtverordnetenversammlung zu landen. Ist deren Votum positiv, stünde als Kurzerklärung vor der mit ,ja" oder "nein" zu beantworten Frage: "Unsere Stadt soll sich touristisch und städtebaulich weiter entwickeln. Deshalb hat die Stadtverordnetenversammlung im September 2016 den Beschluss gefasst, auf dem Areal des ehemaligen Packhofs sowohl den Neubau von Wohnungen als auch die Errichtung eines Hotels vorzusehen. Durch den von einer öffentlich tagenden Auswahlkommission vorgeschlagenen Investor wird die Errichtung von neuen Wohnungen und eines 4-Sterne-Hotels mit öffentlich zugänglichem Wellness- Bereich sowie eines Parkhauses für das Quartier geplant. Da in Kürze über die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens und auch über einen Vorvertrag für den Verkauf des Grundstücks zu entscheiden ist, sollen die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel zu der geplanten Entwicklung befragt werden."