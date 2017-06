Hohe Nachschreiber-Quote in Erkner

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner/Fürstenwalde (MOZ) Weil die Abiturpüfungen in Mathematik Stoff beinhaltete, der nicht unterrichtet worden war, haben die Abiturienten an den meisten Schulen in der Region am Montag Gelegenheit gehabt, eine neue Klausur zu schreiben. Genutzt wurde das in ganz unterschiedlichem Maße.

Der obere Flur im Neubau des Erkneraner Carl-Bechstein-Gymnasiums ist abgesperrt. "Prüfung" steht auf einem Schild, ein Lehrer kontrolliert den Durchgang. Verteilt auf vier Räume warten 54 der angehenden Abiturienten auf die neuen Klausuren. In dem Raum, in dem Peter Müller, der stellvertretende Schulleiter, die Aufsicht führt, wird eine Uhr mit Sekundenzeiger auf die Tafel projiziert. Schlag 9 Uhr beginnt Müller, die Aufgaben auszuteilen, und erklärt noch einmal die Spielregeln: Bis 9.30 Uhr können sich die Schüler einlesen, bis 10.10 Uhr den ersten Teil bearbeiten, bei dem keine Hilfsmittel zugelassen sind. Für die folgenden Teile sind Formelsammlung und Taschenrechner zugelassen, die zu Prüfungsbeginn alle auf einem Tisch vorn im Klassenraum liegen.

Nur zehn Schüler des Bechstein-Gymnasiums haben sich nach Auskunft von Müller dafür entschieden, das Ergebnis der ersten Prüfung zu akzeptieren, wie auch immer es ausfällt. Bei vielen anderen Schulen in der Region sind die Zahlenverhältnisse eher umgekehrt. Am Fürstenwalder Geschwister-Scholl-Gymnasium haben am Montag 18 von 47 Schülern die Gelegenheit zum Nachschreiben genutzt, teilte Schulleiterin Sabine Jentzsch mit. Am Rüdersdorfer Heinitz-Gymnasium waren es 24 von 76 Schülern, so Leiterin Gabriele Schoelzel. Am Oberstufenzentrum Palmnicken waren es 16 von ungefähr 50, sagte Schulleiter Joachim Schenk. "Unsere Fachlehrer haben inhaltlich gut gearbeitet", kommentiert er diesen Wert. Knapp die Hälfte, 9 von 21 Schülern, haben an der privaten FAW-Gesamtschule in Woltersdorf nachgeschrieben, so Mitarbeiter Frank Erler, im Grünheider Philipp-Melanchthon-Gymnasium waren es 12 von 23, so der stellvertretende Schulleiter, André Katz.

Die Entscheidung, ob den Schülern überhaupt die Möglichkeit zum Nachschreiben angeboten wird, lag bei den Schulen. Sie sollten prüfen, ob der Stoff, der in der ersten Prüfung am 3. Mai bei den Aufgaben eine Rolle spielte, "in ausreichendem Maße" vermittelt worden war. "Nicht justiziabel" nennt die Rüdersdorfer Gymnasiumsleiterin Gabriele Schoelzel diesen Maßstab. "Wir haben mit der Fachkonferenz lange hin- und herüberlegt", sagt sie. Denn für den einen könne das sieben Stunden bedeuten, für den anderen zwei. Am Ende wollten die Lehrer den Schülern trotz des Aufwands die Chance nicht verwehren sich zu verbessern.

Die hohe Quote in Erkner führt Müller darauf zurück, dass "wir sehr auf einheitliches Vorgehen achten". Alle Gruppen hätten den gleichen Unterricht bekommen. Die Folgen für die weitere Zeugnisvergabe sind bei keiner der befragten Schulen so einschneidend wie in Erkner. Der Termin ist um eine Woche verschoben worden, so dass die Abiturienten ihren Ball feiern werden, ohne ihre Ergebnisse zu kennen. "Eine blöde Situation", weiß auch Müller.

Der 17-jährige Maximilian Schulz aus Neu Zittau war am Montag indes optimistisch, dass sich das Nachschreiben für ihn gelohnt hat. "Die Entscheidung war schon schwierig, aber letztlich habe ich gedacht, es kann ja nur besser werden", sagte er. Dieses Kalkül, vermutet er jetzt, ist aufgegangen.