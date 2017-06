Beim Kinderfest lief alles rund

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (MOZ) Beim 16. Lieberoser Kinderfest, das mit einem Lauf im Schlosspark begann, zeigten beinahe 30 Jungen und Mädchen Ausdauer und Schnelligkeit. Trotz der großen Hitze hielten alle durch. Organisiert hatte den Lauf Mike Schulze. Auch Teilnehmer der SV ,,Olympia" aus Cottbus waren am Start.

Interessierte Blicke: Die Modelleisenbahn war einer der Höhepunkte beim diesjährigen Kinderfest in Lieberose. Fahrten mit der Feuerwehr und dem Kremser waren ebenfalls beliebt. © Peter Kotzan

Um 14.30 Uhr begann dann das bunte Treiben auf dem Schulhof. Der Chor und die ,,Tanzmäuse" zeigten ihr Können. Überall war etwas los. Die Straupitzer Interessengemeinschaft Spreewaldbahn war mit seiner Modelleisenbahn gekommen, die vor allem bei den Jungen gefragt war. Gebastelt wurden viele schöne und niedliche Sachen beim Schulhort und der Kita. Im Zielwerfen konnte man sich beim Jugendclub und den Anglern ausprobieren. Gleich dahinter hüpften niedliche kleine Kaninchen vom Kleintierzüchterverein herum. Immer wieder begegneten den Gästen kleine Damen mit kunstvoll verzierten Gesichtern, die von Jeanette Sieczka, Gudrun und Stella Mroos bemalt wurden. Bunte Luftballons mit Grüßen und Adressen flogen an der Kita in die Luft oder wurden am Arm getragen. Viel Freude bereitete den Kindern das Toben und Rutschen auf der Hüpfburg.

Interessant war die Schulausstellung, die einen vielseitigen Einblick in die Ergebnisse des Unterrichts und der Freizeit der Kinder bot. "Das größte Glück auf der Erde, liegt auf dem Rücken der Pferde", so hieß es bei Familie Wolf. Wer es etwas ruhiger wollte, entschied sich für eine Kutschfahrt mit Mario Sprenger vom Reit- und Fahrverein Lieberose. Auch die Trödler kamen auf ihre Kosten.

Das leibliche Wohl wurde ebenfalls nicht vergessen. Familie Michelchen hatte sich wieder dazu bereit erklärt. Schon nach kurzer Zeit brutzelten die Bratwürste auf dem Grill. Der Durst konnte mit grüner, roter und gelber Kinderbowle sowie mit Mixgetränken vom Jugendclub gestillt werden. Auch für die Väter gab es ein erfrischendes Gerstengetränk. Wer es kühl und süß haben wollte, ging zum Stand des Eiscafes "Jambo" oder in den Speisesaal der Schule. Hier luden die Lehrerinnen zu frischen Waffeln und einer Tasse Kaffee ein. Plötzlich ertönte ein "Tatü-Tata": Die Feuerwehr lud zu Rundfahrten ein.