Wohnen und Einzelhandel auf der Stärkefabrik-Brache

Brandenburg (MZV) (tms) Der "Beschluss über den Entwurf und die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 35 Wohngebiet und Sondergebiet großflächiger Einzelhandel Neuendorfer Straße" liegt am 14. Juni dem Stadtentwicklungsausschuss vor und würde, sofern er am 28. Juni auch den Zuspruch der Stadtverordneten bekommt, die viel diskutierte Brache der Stärkefabrik endlich auf einen guten und parteiübergreifend getragenen Weg bringen. Die Zukunft liegt in mehr Wohnen und ausreichend Handel. In der Beschlussvorlage der Bauleitplanung heißt es: "Zur langfristigen Sicherung einer verträglichen Nachnutzung an dem vorgesehenen Standort, zur Gewährleistung der angestrebten städtebaulichen Struktur und Gestaltung, der verkehrlichen sowie der umwelt- und naturschutzfachlichen Anforderungen an diesen Bereich ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich." Das hatte die SVV am 28.09.2016 beschlossen, dem B-Plan den Namen "Wohngebiet und Sondergebiet großflächiger Einzelhandel Neuendorfer Straße" verpasst und sogleich das Bebauungsplanverfahren "SB-Markt Neuendorfer Straße" eingestellt. Was der geänderte B-Plan vorsieht, fasst Norbert Langerwisch von der Fraktion Freie Wähler zusammen: "Es werden auf etwa 3.280 qm Einzelhandel entstehen, es werden 149 Wohnungen gebaut, der Uferweg wird als öffentlicher Fuß- und Radweg entlang des Havelufers gestaltet und es wird auf ca. 600 qm ein Kinderspielplatz entstehen können." Für das neue Wohngebiet sind vier Reihen "mit je zwei viergeschossigen und fünfgeschossigen Wohngebäuden" vorgesehen, je mit 6 bis 25 Wohneinheiten in verschiedensten Größen. Langerwisch: "Ich bin sehr zufrieden, dass nach fast neun Jahren auf dieser ca. 4 ha großen Fläche, die vollkommen runter gekommen ist, endlich etwas passiert." Teilen die Stadtverordneten seine Freude, könnte die Investor Isarkies im September 2017 mit der Erschließung der Brachfläche beginnen.