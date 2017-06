Ausstellung mit Luther-Bildern in Ueckermünde

artikel-ansicht/dg/0/

Ueckermünde (dpa) In der Marienkirche Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird am Donnerstag eine Ausstellung über den Reformator Martin Luther (1483-1546) eröffnet. 40 Porträts zeigen "Lutherbilder aus sechs Jahrhunderten" - so auch der Titel der Schau. Zusätzlich sind bis zum 16. Juli in einem Begleitband weitere 60 Bilder mit Luther zu sehen. Die Stadt am Stettiner Haff ist der einzige Ort in Mecklenburg-Vorpommern, an dem die Schau des Verbandes kirchlicher Archive aus Anlass von 500 Jahren Reformation 2017 gezeigt wird. Das jeweilige Bildnis Luthers spiegele auch das Geistesleben seiner Zeit wider, erklärte Pastorin Susanne Leder am Dienstag.