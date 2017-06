artikel-ansicht/dg/0/

Mehrere Tiere gestorben: Blaualgenalarm an Berliner See

Berlin (dpa) Bei einem der am Tegeler See in Berlin gestorbenen Hunde ist Blaualgengift nachgewiesen worden. Das sagte Tierarzt Kai Rödiger dem «Tagesspiegel». Natürlich liege der Verdacht nahe, dass die anderen Hunde auch daran gestorben seien.

Auf einem Schild, das von Unbekannten an einem Baum am Tegeler See angebracht wurde, wird vor Gift gewarnt.



© Lino Mirgeler/dpa