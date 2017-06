BSC Glienicke ist Kreisoberliga-Meister

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Nach dem Gewinn des Fußball-Kreispokals hat der BSC Fortuna Glienicke auch die Meisterschaft in der Kreisoberliga perfekt gemacht. Über die rasante Entwicklung, von einem Team der 2. Kreisklasse bis hin zu einem Aufsteiger in die Landesklasse, sprach Sportredakteur Steffen Kretschmer mit Glienickes Abteilungsleiter Roland Kerst.

Begeistert: Roland Kerst (rechts) feierte in dieser Saison mehrfach mit dem Team.

Herr Kerst, hatten Sie damit gerechnet, dass Ihre Mannschaft in einem spannenden Meisterschafts-Endspurt schon vorzeitig den Titel feiern kann?

Nachdem unser Spiel abgepfiffen worden war, mussten wir noch eine Viertelstunde warten. Die Partie in Bötzow lief noch. Im Ticker haben wir das Geschehen dort verfolgt, und auch, wenn das Ergebnis eigentlich klar war, haben wir noch nicht gefeiert. Wir waren auch überhaupt nicht darauf vorbereitet, schon Meister werden zu können. Wir sind fest davon ausgegangen, dass die Entscheidung auf den letzten Spieltag hinausläuft.

Haben Sie vor der Saison daran geglaubt, dass es mit Platz eins in der Kreisoberliga klappen kann?

Wir wussten natürlich schon vorher, dass wir eine gute Truppe haben, die oben mitspielen wird. Die Jungs haben vor allem in den wichtigen Spielen starke Leistungen abgerufen. Genau das war letztlich ausschlaggebend.

Ihr Team steigt in die Landesklasse auf. Haben Sie sich schon damit beschäftigt, wer dann die Gegner sein könnten?

Nein, das haben wir noch nicht. Wir haben immer nur von Moment zu Moment gedacht. Ich habe aber noch in Erinnerung, dass der SV Mühlenbeck mal in die Ost-Staffel eingestuft wurde. Das wäre für uns natürlich nicht ganz so toll. Den Norden finde ich schon interessanter.

Ihre Mannschaft hat eine starke Saison in der Kreisoberliga hingelegt. Reicht das Personal aber auch für die Landesklasse aus, oder muss im Kader einiges passieren?

Ich denke, dass wir wettbewerbsfähig sein werden. Natürlich wird etwas passieren. Wir werden neue Anreize schaffen und frisches Blut reinbringen. Einen kompletten Umbruch, wie im letzten Jahr, wird es aber nicht geben. Den brauchen wir nicht. Wir haben viele Spieler, die jung und hungrig sind.

Wie sieht es mit Meistertrainer Sascha Flemming aus? Macht er weiter?

Wir verständigen uns immer von Jahr zu Jahr, und er bleibt auf jeden Fall. Sascha ist der Trainer, der zur Fortuna und vor allem zur Truppe passt. Er strahlt Autorität aus und schafft es, die Spieler zu erreichen. Er macht seine Arbeit wirklich gut und ist für uns ein absoluter Glücksgriff.

Können Sie jetzt schon von Zielen für die kommende Saison sprechen?

Zunächst einmal wird es darauf ankommen, dass wir uns in der Landesklasse etablieren. Ich traue uns zu, dass der Abstieg für uns kein Thema sein wird und wir vielleicht im Mittelfeld mitspielen werden.

Die nahe Zukunft heißt Fußball-Landesklasse. Wie sieht es mit der langfristigen Planung des Vereins aus?

Was langfristig möglich ist, wird sich zeigen. Wir haben aber einmal gesagt, dass eine Glienicker Mannschaft in der Landesliga der Hammer wäre. Das wird irgendwann einmal das Ziel sein.

Der Verein wurde 2011 gegründet, und die Fortuna feierte zuletzt vier Aufstiege in Serie. Hätten Sie gedacht, dass die Entwicklung so schnell voranschreitet?

Wir sind dem Plan weit voraus und hätten überhaupt nicht gedacht, dass das alles so schnell geht. Das ist alles fast schon unheimlich. Man muss aber auch sagen, dass wir damals aus der 2.Kreisklasse nur als Tabellenvierter aufgestiegen sind. Hätte es zu diesem Zeitpunkt nicht die Fusion der Fußballkreise Oberhavel und Barnim gegeben, wären wir wohl nicht hochgerutscht. Interessant ist, dass bei uns noch fünf, sechs Spieler dabei sind, die den kompletten Weg mitgemacht haben. Auch ein Pascal Müller hat bei uns schon in der 1. Kreisklasse gespielt.

Die zweite Mannschaft des BSC ist aktuell in der 2. Kreisklasse Mitte am Ball. Derzeit liegt die Reserve auf Tabellenplatz zwei. Sollte es diesmal nichts mit dem Aufstieg werden, ist dieser perspektivisch doch aber sicher auf der Agenda.

Das Ziel der Zweiten ist es schon, mal aufzusteigen. In der 1. Kreisklasse oder Kreisliga sollte das Team irgendwann ankommen. Der Abstand darf zur ersten Mannschaft auf keinen Fall zu groß sein, gerade, wenn man mal personelle Löcher stopfen muss.

Ihr Lokalnachbar SV Glienicke formiert sich aktuell neu und plant den großen Angriff auf die Kreisoberliga. Verfolgen Sie, was beim Kreisligisten passiert?

Natürlich beobachten wir das. Aber die ganz große Rivalität zwischen beiden Vereinen besteht nicht mehr. Ich kenne den Abteilungsleiter des SV, Fabrice Onema Wotepa, sehr gut. Wir rücken daher eher zusammen. So wird beispielsweise zur neuen Saison eine Spielgemeinschaft der Fortuna und des SV bei den C-Junioren an den Start gehen.