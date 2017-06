Granseer Liederabend mit Orgel und Jazz

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Am 18. Juni erleben die Besucher der traditionsreichen Granseer Sommermusiken in der Stadtkirche St. Marien ein Konzert mit der Sopranistin Liri Doll. Sie gestaltet einen doppelten Liederabend - im ersten Teil Kunstlieder von Felix Mendelssohn-Bartholdy mit klassischer Orgelbegleitung, im zweiten Teil Songs von George Gershwin, begleitet von einem Jazz-Trio.

Liri Doll singt in der Stadtkirche St. Marien in Gransee.

Beide Komponisten eint, dass sie von Herkunft und Bekenntnis her jüdischen Glaubens waren, und sich in einer Umgebung behaupten mussten, die es ihnen nicht immer leicht gemacht hat. Liri Doll, in Israel geboren und aufgewachsen, präsentiert die Werke dieser zwei so unterschiedlichen Komponisten mit großartiger Stimme und viel Einfühlungsvermögen in die jeweilige musikalische Sprache. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.