Berlin (dpa) Einen Tag nach dem Bombenalarm in einer Straßenbahn ist noch unklar, von wem die zwei verdächtigen Metallkisten stammten. In ihnen befand sich Werkzeug und ein Lötstab. "Zur Stunde gibt es keine neuen Erkenntnisse", sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Der Fahrer der M10 hatte die Kisten am Montag an der Endhaltestelle Warschauer Straße in seiner Bahn entdeckt. Da auch Drähte zu erkennen waren, schickte die Polizei ihre Bombenentschärfer. Die Experten gaben nach vier Stunden Entwarnung. Für die Dauer des Bombenalarms herrschte rund um die Warschauer Straße ein Verkehrschaos. Es wurden auch Häuser evakuiert.