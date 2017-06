Jeder stirbt für sich allein

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Der Jubel über den Sieg gegen Frankreich kommt bei den Quangels nicht an. Die haben soeben erfahren, dass der einzige Sohn im Feld geblieben ist. Für einen Augenblick, so scheint es, könnte das Anna und Otto noch weiter voneinander entfernen. Doch inmitten des Siegestaumels, der augenscheinlich nicht von allen in ihrem Haus geteilt wird, fast Otto einen Entschluss. Er will kämpfen, gegen den Krieg, gegen das Regime, gegen die Partei. Anfangs noch ungelenk und staksig in den Formulierungen schreibt er Texte auf kleine Ansichtskarten, die zum Widerstand aufrufen, zum Attentat auf Hitler, eine freie Presse fordern und eine Beendigung des Krieges. Quangel legt diese Karten an unterschiedlichen Orten in Berlin ab, in der Hoffnung, dass sie andere lesen und weitergeben. Fast 300 werden es am Ende sein. Bis auf 18 werden alle bei der Polizei abgegeben und stellen den zuständigen Ermittler vor eine schwere Aufgabe. Die SS im Nacken soll er einen Schuldigen finden und für ein Ende des kleinen Widerstandes sorgen.