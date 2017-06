Autofahrer nach Panne angegriffen und verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (til) Drei Männer sind am Montagabend an der L 172 zwischen Leegebruch und Velten von zwei Betrunkenen angegriffen und zum Teil schwer verletzt worden. Die Männer, die mit zwei Autos unterwegs waren, hatten wegen einer Panne in Höhe des Hundeplatzes angehalten. Kurz darauf wurden sie von den aus Richtung Velten kommenden Fußgängern angepöbelt. Die Autofahrer gingen auf die Beleidigungen nicht ein. Darauf wurde einer von ihnen geschlagen, ein weiter kurz daraufhin. Auch die beiden Fahrzeuge wurden von den Betrunkenen demoliert. Unter anderem schlugen sie Scheiben ein. Die Angegriffenen flüchteten und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen kurz daraufhin die beiden 31 und 31 alten Angreifer fest. Einer der beiden wehrte sich vehement gegen die Festnahme. Bei beiden wurden Alkoholwerte von 2,19 und 2,26 Promille gemessen. Einer der Autofahrer wurde durch den Angriff so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt gegen die Angreifer nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.