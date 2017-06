artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Bei einem Unglück in einer Kohlemine sterben zehn Kumpel. Nur Amos Jenkins überlebt. Dem entsprechend groß sind die Erwartungen an ihn, dass er im Untersuchungsausschuss gegen den Bergbaubetreiber aussagt. Minenchef Bill Doyle ist längst zum Feindbild der Angehörigen geworden. Doch Amos tut sich schwer. Vor allem, seitdem er ein Verhältnis zu Doyles Frau hat. Noch dazu ist der Junge der Familie, ein Teenager verschwunden. Der hatte mit anderen zusammen noch im Wald abgehangen, war aber nicht mehr nach Hause gekommen. So wundert es nicht, dass Rückschlüsse vom Minenunglück über den Untersuchungsausschuss hin zum vermissten Jungen gezogen werden.

Elizabeth Banks ist das Aushängeschild dieses Dramas. Sie ist aber zugleich auch die Figur der Geschichte, die die größten Fragen aufgibt. Stürzt eine verheiratete Frau und Mutter sich in eine Affäre ausgerechnet zu einer Zeit, in der ihr einziges Kind verschwindet? Rückschlüsse auf eine eventuelle Beteiligung von Diane verbieten sich hier, da der Zuschauer die wahren Hintergründe miterlebt und weiß, was geschehen ist. Und während ihrem Mann das Gefängnis droht, teilt sie die Laken mit jenem, der die entscheidende Aussage machen könnte. Die Konstellation als solche wäre gar nicht mal so unspannend, Sara Calongelo unterlässt es jedoch, daraus wirklich Kapital zu schlagen. So plätschert die Handlung eher dahin als dass sie mitreißt.

Genre: Thriller; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 103 Minuten; Verleih: Lighthouse; Regie: Sara Calongelo; Elizabeth Banks, Boyd Holbrook, Randy Springer; USA 2016