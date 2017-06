artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) In den 40ern war sie Stadtgespräch am Hudson-River. Florence Foster Jenkins verfolgte ihren Traum, eine umjubelte Opernsängerin zu werden. Allein, ihr fehltes es an Stimme. Und einem gewissen Grad an Selbstreflexion. Denn in ihren Ohren klang, was sie von sich gab, hörenswert. Eine Ansicht, die ihre Umwelt eher nicht teilte. Und so verzichtete ihr berühmter Gesangslehrer dann auch darauf, dass sein Tun publik wurde. Ähnliches wünschte sich wohl auch Cosmé McMoon. Anfangs war der junge Mann überglücklich, alle Konkurrenten um die Anstellung als Klavierbegleitung der Society-Lady ausgestochen zu haben. Doch Geld allein macht nicht glücklich, musste er alsbald feststellen. Zu allem Unglück zog es Florence auf die Bühne. Und so wurde eine öffentliche Aufführung anberaumt. Ausgerechnet in der Carnegie Hall wollte Foster Jenkins auftreten. Erstmals nicht vor von ihrem Gatten St. Clair Bayfield ausgesuchtem Publikum. Für alle Beteiligten Stress pur und für die Diva ein Wendepunkt in ihrem Leben.