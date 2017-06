artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Der Tod des Bruder kam für Lee plötzlich, aber nicht wirklich unerwartet. Auf Grund eines Herzleidens war die Lebenszeit von Joe begrenzt. So verlässt Lee Boston, um in seiner Heimatstadt Manchester-by-the-Sea sich um die Angelegenheiten zu kümmern. Das Sorgerecht für den fast volljährigen Neffen allerdings stand dabei nicht auf dem Plan. Doch genau mit dieser Aufgabe wird Lee nun betraut. Zu schnell, zu viel, zu unübersichtlich für ihn. Denn es zeigt sich, dass es in der Vergangenheit Dinge gab, die ihn von der Heimat und den Menschen dort entfernt haben. Und obwohl sich Onkel und Neffe gut verstehen, will Lee nicht in seine Heimat zurückkehren. Sein altes Leben als fast Eremit inmitten von Leuten jedoch zieht ihn auch nicht mehr an.