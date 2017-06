artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf/Oranienburg (til) Taff hat eine 77-jährige Hennigsdorferin am Montag einen Enkeltrick-Versuch gekontert: "Willst Du ins Gefängnis?", fragte die Seniorin den unbekannten Anrufer, der sich gegen 13.30 Uhr bei ihr gemeldet hatte, sich als deren Sohn ausgab und um Geld bat. Die Hennigsdorferin erkannte aber schon an der Stimme, dass es sich nicht um ihren Sohn handelte. Der Anrufer legte auf, als er merkte, dass er aufgeflogen war.

Auch eine 87-jährige Oranienburgerin reagierte richtig, als am Montag ein Mann bei ihr anrief und sich als deren Enkel vorstellte. Die Seniorin war aber misstrauisch, sprach den Mann mit erfundenen Namen an. Auch er legte auf. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und warnt weiterhin davor, Geld an Unbekannte zu übergeben.