Vietnam entzieht Blogger Staatsbürgerschaft

Hanoi (dpa) Wegen Propaganda gegen die Regierung hat Vietnam einem prominenten Blogger die Staatsbürgerschaft entzogen. Der Präsident des kommunistischen Ein-Parteien-Staates, Tran Dai Quang, teilte dem ehemaligen Universitätslehrer Pham Minh Hoang die Entscheidung in einem Brief mit. Der 59-Jährige kündigte am Dienstag an, juristisch dagegen vorzugehen.