Potsdam (dpa) Brandenburgs Städte und Gemeinden sehen die umstritte Kreisreform in ihrer jetzt geplanten Form als gescheitert an. "Das Ganze ist zu einem Reförmchen zusammengeschnurrt", kritisierte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg, Potsdam Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) am Dienstag.