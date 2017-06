Lütte stellt sich dem Jury-Urteil

artikel-ansicht/dg/0/

Lütte (MZV) Am 23. Juni endet die Bewerbungsfrist für die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Aktuell haben bereits zehn Dörfer die Wettbewerbsunterlagen eingereicht. Damit es bis zum 23. Juni noch mehr werden, hat Landrat Wolfgang Blasig (SPD) noch einmal die Werbetrommel gerührt.

Im Rahmen eines Kurzbesuches in Lütte - Bad Belzigs Ortsteil hat 2014 bei der erstmaligen Teilnahme auf Anhieb den dritten Platz im Landkreis Potsdam-Mittelmark belegt - sagte er: "Die Lütter sind ein gutes Beispiel für erfolgreiches Engagement im ländlichen Raum".

Auch in diesem Jahr will sich die 400 Einwohner zählende Gemeinde am Wettbewerb, der mittlerweile zum zehnten Mal ausgelobt ist, beteiligen. Die Vorstellungsmappe liegt fix und fertig bereit. Dass das Dorf bestens vorbereitet ist, wurde während eines kleinen Rundgangs deutlich.

"Neueinsteiger sollten die Gelegenheit nutzen und sich mit kreativen Ideen bewerben", wirbt Blasig weiter und erklärt, dass der Wettbewerb eigentlich vielmehr ist. Im Dorfwettbewerb, der sich als Leistungsvergleich der besonderen Art herumgesprochen hat, geht es nicht in erster Linie um Sieg oder Platzierung, sondern vielmehr um die einmalige Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen, Ideen und Initiativen.

"Der Wettbewerb hat bei uns ein Gemeinschaftsgefühl in Gang gebracht. Ein neues Miteinander ist entstanden", schätzt Rainer Bätz ein, der seit 2003 in Lütte zu Hause ist. Ortsvorsteher René Zarbock pflichtet ihm bei und ergänzt: "Der Dorfwettbewerb ist auch eine öffentliche Bühne, eine Art Plattform, auf der sich ein Dorf hervorragend präsentieren kann".

Blasig ist sich sicher, dass es im Landkreis Potsdam-Mittelmark mehr als nur zehn Dörfer gibt, die sich am Wettbewerb beteiligen können. Er hofft, dass bis zum 23. Juni weitere Bewerbungen eingehen. Immerhin waren es 2014 insgesamt 16 Dörfer, die sich der Herausforderung stellten und mit Herzblut und viel Engagement ihr jeweiliges zu Hause für den Wettbewerb in Szene setzten.

Die Jury, die späterhin die Bewertung der einzelnen Bewerbungen vornimmt, arbeitet stets mit viel Fingerspitzengefühl. Sie bewertet neben sozialen und kulturellen Aktivitäten auch architektonische und landschaftliche Besonderheiten sowie Entwicklungsziele der jeweiligen Dörfer. In diesen fünf Kategorien können jeweils bis zu 20 Punkte vergeben werden, die letztendlich - nach erfolgter Vorort Besichtigung der teilnehmenden Dörfer - über die Platzierung entscheiden. "Das Ganze ist schon eine gewisse Nabelschau, bei der auch Stärken und Schwächen analysiert werden", so Landrat Blasig. Die Vergangenheit hat dabei immer wieder gezeigt, dass allein durch die Wettbewerbsteilnahme in den Dörfern neue Denkansätze gefunden wurden, die späterhin in vielen Bereichen zu einer Steigerung der Lebensqualität beitrugen und den Mikrokosmos Dorf stärkten.