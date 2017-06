Die schönen Seiten des Landlebens

artikel-ansicht/dg/0/

Zum großen, zweitägigen Hoffest anlässlich der Brandenburger Landpartie wurde selbstverständlich auch nach Schmerwitz geladen. Es war ein Fest für die ganze Familie. Während Geschäftsführer Gerrit van Schoonhoven und Betriebsleiterin Rita Neumann fachkundig über das Gutsgelände führten, konnten sich Familien vielseitig beschäftigen. Kremserfahrten und Touren mit dem Feuerwehrauto, Traktoren- und Mähdrescher-Schau, Präsentationen der Cammertänzer, Eis und Kuchen, Obst und Gegrilltes, es fehlte an Nichts. Interessierte konnten in Abständen an Rundgängen durch die Geflügelhaltung teilnehmen. Im Hofladen gab und gibt es regionale Produkte, auch aus gutseigenem Anbau und eigener Tierhaltung. In der Schmerwitzer Kirche bot das Töpfercafé Kuchen und Torten zum Verkauf, die unter Schatten spendenden Bäumen im Grünen genossen wurden. Die Töpferei Königsblau-Keramik befindet sich in den neuen Räumen auf dem weitläufigen Gelände des Gutshofes.

Bei herrlichstem Wetter zog es nicht nur die Städter aufs Land. Das Wochenende bot auch den Brandenburgern die Gelegenheit, einfach mal einen Blick in Landwirtschaften in der Nähe zu werfen. Und dieses Angebot wurde rege genutzt. Wo sonst können Kinder am Steuer eines Mähdreschers sitzen, einen Traktor erklimmen und Schweine kraulen?