Sommerfest im Krugpark

Brandenburg (MOZ) (geh) "Nichts Geringeres als die Würde des Menschen wird durch die Zerstörung und Schädigung seiner Umwelt angetastet", dies sagte der ehemalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher bereits im Jahre 1970 bei einer Rede im deutschen Bundestages. Deshalb gibt es den Tag der Umwelt. Parallel dazu findet im Krugpark das große Sommerfest statt. Wie immer mit vielfältigen Aktivitäten und Informationen rund um den verträglichen Umgang mit Naturressourcen und Landschaften. Regionaltypische Handwerke wie Töpfern, Klöppeln und Wachsmalerei und landwirtschaftliche Produkte, Tiere zum Anfassen im Streichelzoo und natürlich auch kulinarische Leckerbissen. Auf der Waldbühne wurde ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm geboten. Unter anderem mit der Tanzgruppe "Raat Ki Rani". Die jüngeren Gäste freuten sich auf "Das Feuerwehrmärchen", ein Puppentheaterstück mit Hans Serner und Claudia Neubarth. Außerdem konnten sie an Spiel- und Bastelstraßen ihr Geschick und Kreativität ausprobieren. "Ja, es soll in erster Linie Spaß machen. Wir wollen aber auch Eltern mit Kinder für den Umwelt- und Naturschutz sensibilisieren", erklärte Andrea Kausmann, die Leiterin des Naturschutzzentrums. Sie und ihre Mitarbeiter zeigen das ganze Jahr über, wie einfach es doch sein kann. Denn Umweltschutz bedeutet nicht Bäume zu päppeln, Wale zu schützen oder gleich die Welt zu retten. "Es sind ganz alltägliche Kleinigkeiten, die wir ohne großen Aufwand uns verinnerlichen müssen", rät Andrea Kausmann. Dazu gehört keinen Müll in den Wald zu werfen, Strom zu sparen, das Auto einmal stehen zu lassen oder ganz wichtig: heimische Produkte kaufen. Denn wir sind in Sachen Nahrungsmittel leider wahre "Kilometerfresser". Tomaten aus Südspanien, Erdbeeren aus Israel, Trauben aus Südafrika, Rindfleisch aus Argentinien, Käse aus Holland und Wein aus Kalifornien. Bevor das Essen auf den Tisch kommt, legt es oft 10.000 Kilometer zurück. Wie wichtig das Ökosystem der Wald ist, zeigt eine Wanderausstellung die am 4. Juli im Krugpark eröffnet wird. WALDGRÜN - STADTGRÜN so der Titel. Auf acht doppelseitig bedruckten Schautafeln wird das Ökosystem Wald in großformatigen Bildern und das Ökosystem Wald in großformatigen Bildern und mit eingängigen Texten vorgestellt. Mitgebracht wird sie von Viola Christophel, Botschafterin der Town & Country Stiftung. Sie übergab offiziell das von der Stiftung gespendete Pflanzenwelten-Hochbeet. "Bei der kommenden Ausstellung gibt es speziell für Schulklassen viel zu entdecken und aktiv zu lernen und ein weiteres Pflanzenwelten-Hochbeet zu gewinnen", erklärte Viola Christophel. Nachzudenken und mitzumachen wird beim Umweltpreis der Stadt Brandenburg belohnt. Er wurde im Rahmen des Sommerfestes verliehen. Leider war die Beteiligung sehr gering. Nur zwei Schulen nahmen an dem Wettbewerb teil. Das evangelische Gymnasium am Dom hat mit der Schaffung eines selbstgeplanten Schulteiches ein Biotop für eine Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren geschaffen. Die städtische Grundschule Gebrüder Grimm hat ein Konzept aufgestellt, um den Schulgarten wieder zu beleben. Die Auszeichnung und das Preisgeld sollen die Schüler motivieren, das Konzept in die Tat umzusetzen. Die Vertreter der Stadt und des Krugparks bedauerten, dass nur die Schüler des Dom-Gymnasiums ihre Auszeichnung persönlich in Empfang nahmen. Zusätzlich wurden drei Sonderpreise an Sigrid Weigmann, Peter Richter und Reinhard Reiher für ihre ehrenamtliche Arbeit im Umwelt- und Naturschutz verliehen.