Berlin (dpa) Die Grünen im Bundestag rügen Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) für dessen Vorschlag zu einer möglichen Überwachung von Kindern durch den Verfassungsschutz. Das sei eine "völlige Entgrenzung" und auch fachlich nicht sinnvoll, sagte die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Es mutet schon sehr seltsam an, dass gerade ein betont konservativer Politiker wie Joachim Herrmann sich dafür ausspricht, Kinder zu Beobachtungsobjekten des Verfassungsschutzes zu machen."

Statt "abstrusen Beobachtungsfantasien" nachzugehen, sollten Innenminister lieber bundesweite Präventionsstrategien auflegen, um Radikalisierung dort wirksam zu bekämpfen, wo sie entsteht, forderte Mihalic. "Kinder, die sich in einem problematischen Umfeld aufhalten, sind ein Fall fürs Jugendamt, und nicht für die Geheimdienste."

Der CSU-Politiker hat seinen Vorschlag, bei Bedarf auch Kinder vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen, am Dienstag im Deutschlandfunk verteidigt. "Da geht es um extreme Ausnahmesituationen", sagte Herrmann. Im islamistischen Bereich seien in den vergangenen Jahren auch "Minderjährige" zu Gewalttaten angestiftet worden oder hätten sich selbst dazu entschlossen. In solchen Fällen dürfe der Verfassungsschutz aber derzeit keine Daten speichern, sagte er. Es sei "weltfremd", wenn Ermittler von einem radikalisierten Minderjährigen wüssten, aber wegschauen müssten.

Der Vorstoß ist auch Thema beim Treffen der Innenminister von Bund und Ländern, die seit Montag in Dresden tagen. Die Innenministerkonferenz (IMK) dauert noch bis Mittwoch.