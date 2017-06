Deutsche Bank beendet Rechtsstreit mit Millionenzahlung

artikel-ansicht/dg/0/

New York/Frankfurt (dpa) Die Deutsche Bank kann eine weitere juristische Baustelle weitgehend abhaken: Sie einigte sich mit Klägern in einem Sammelverfahren um den Referenzzinssatz Euribor auf die Zahlung von 170 Millionen Dollar, wie aus Unterlagen beim zuständigen US-Bundesgericht in Manhattan hervorgeht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580944/