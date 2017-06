Ein Abend zur Lokalzeitung

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Lokalzeitung hat trotz eines rasanten Wandels in der Medienbranche eine Zukunft. Das war eine Botschaft von MOZ-Chefredakteur Claus Liesegang bei der 7. Sommerakademie des Frankfurter Pauluskreises am Montagabend im Märkischen Medienhaus. Zugleich lenkte er die Aufmerksamkeit auf die neuen Herausforderungen. Es komme darauf an, in verschiedenen Geschwindigkeiten - bis zur Echtzeit - auch lokale Inhalte für den Leser im Internet aufzubereiten. Über diese "Kanäle" erreiche man unterschiedliche Zielgruppen. In diesem Wandel befinden sich auch die Produkte des Märkischen Medienhauses.