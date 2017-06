Trainer Krause mehr als zufrieden

artikel-ansicht/dg/0/

Michendorf (MOZ) Der TSV Chemie Premnitz hat sein letztes Auswärtsspiel der Landesliga-Saison bei der SG Michendorf deutlich mit 4:0 gewonnen und damit den Abstieg der Gastgeber in die Landesklasse besiegelt.

Sebastian Krumbholz holte einen Elfmeter heraus und machte zwei Tore selbst in Michendorf.

Der TSV Chemie fand jedoch nur schleppend in die Partie und hätte früh in Rückstand geraten können. "Felix Baitz hat mit einer guten Fußabwehr aber die Null fest gehalten", so TSV-Trainer Olaf Krause, der sein Team nach dieser Schrecksekunde immer besser ins Spiel kommen sah.

Marco Lindemann hätte die Premnitzer in Führung bringen können, sein Kopfball wurde aber noch von der Linie gekratzt und Sebastian Krumbholz lief allein auf das Michendorfer Tor zu, verzog aber knapp. Kurz vor der Pause war es dann aber doch soweit. Wieder war Krumbholz auf und davon, konnte vom SGM-Torwart aber nur durch ein Foul gestoppt werden. Björn Stuhlmacher verwandelte den Strafstoß danach sicher (42.).

Kurz vor der Pause sollte der TSV dann noch einmal zuschlagen. Nach einer Kopfball-Ablage von Benjamin Huxol brauchte Daniel Pfefferkorn den Ball nur noch über die Linie drücken (45.). "Die Tore fielen natürlich zu einem äußerst günstigen Zeitpunkt, eigentlich war es schon so etwas wie die Vorentscheidung", so der Premnitzer Trainer.

Zumal die Gäste direkt nach dem Seitenwechsel nachlegten. Marvin Krause steckte auf Krumbholz durch und dieser ließ sich diesmal die Chance nicht entgehen (48.) und erhöhte auf 3:0. "Danach hatten wir das Spiel voll im Griff, Felix Baitz musste nur noch einmal bei einem Freistoß eingreifen", so Krause, der sich noch über den Treffer zum 4:0-Endstand seiner Mannschaft freuen durfte. Ricardo Quast hatte diesmal für Krumbholz aufgelegt.

"Das 4:0 war der schönste Spielzug des Spiels. Wir haben uns von hinten durchkombiniert und das mit jeweils nur einem Ballkontakt. Da haben die Jungs spielerisch noch einmal richtig was gezeigt. Das war toll", so ein zufriedener Coach Olaf Krause, der den Sieg als vollkommen verdient einschätzte. "Wir waren nach der Pause eindeutig der Chef auf dem Platz und haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Ich bin richtig zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft."