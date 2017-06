Spannendes und Entspannendes

artikel-ansicht/dg/0/

Paretz (MOZ) Noch steht der kleine Phönix mitten im Garten der Paretzer Künstlerin und Heilpraktikerin Anette Hollmann, jedoch sind seine Tage gezählt. Der mythische Feuervogel, das Symbol der Befreiung, der Verwandlung und der Wiedergeburt, wird zur Sommersonnenwende am 21. Juni im Garten Eden am Ketziner Mühlenweg im Feuer aufgehen. Am vergangenen Wochenende wurde an seinen Armen noch so manches Bändchen befestigt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580955/

"Das ist stellvertretend für das, was wir zurücklassen, überwinden oder verwandeln möchten", beschrieb Anette Hollmann, eine der Initiatorinnen des Gartens Eden, den Besuchern ihres Gartens die Symbolik. Sie hatte gemeinsam mit anderen Paretzer Gartenbesitzern ihren Garten für Besucher geöffnet. Sabine Kauker lud an der Rosenvilla zu Antipasti und Rotwein unter Rosen und alten Bäumen ein, einen entspannten Nachmittag zu genießen. Ganz in der Nähe hatte Annette Wienen die Töpferscheibe in Schwung gebracht und gab den Besuchern ihres Dreiseitenhofes Einblicke in dieses uralte Handwerk. Darunter auch den "Westerwalder Würgegriff", wie sie die kleine handwerkliche Spezialität scherzhaft nannte, die sie aus dieser Gegend mitbrachte und beim formen der Vase den Besuchern geschickt vorführte. Indessen entspannten andere inmitten von Staudenbeeten, dem Rosen- und dem Teekräutergarten bei einem Kaffee und dem selbstgebackenen Kuchen. "Ich bin begeistert von der Idee der Paretzer, ihre privaten Gärten zu öffnen und Besuchern des historischen Dorfes in den liebvoll gestalteten Gärten einen entspannten Nachmittag zu ermöglichen", lobte Katharina Bittmann, die mit ihrer Mutter zu dieser Veranstaltung kam. Passend zum Thema des Tages "Pfade der Wandlung" lud das Schloss Paretz ein, gemeinsam mit dem Hofgärtner "Widerwillen" David Garmatter und seinem Eheweib die Paretzer Gartenanlagen mit Kirch-, Rohrhaus- und Schlossgarten zu erkunden. Zur Abwechslung von soviel Gartenkultur bot die Stiftung Paretz ein Konzert mit dem japanischen Pianisten Okuhito Okuda in der Paretzer Scheune an. "Wir finden die Idee super", fassten dann auch Karin und Wolfgang Kreemke aus Kleinmachnow im Garten von Barbara Nemetz zusammen, was an diesem Nachmittag von vielen der geschätzt 200 bis 300 Besucher zu hören war. Sie wollten sich anschließend unter anderem auch noch von Hobbyimker Manfred Schnell über die Ergebnisse des Bienenfleißes informieren lassen.