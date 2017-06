Vier Tage alt und schon verwöhnt

artikel-ansicht/dg/0/

Tremmen (MOZ) Der Pferdehof von Petra Bialek in Tremmen war einer von 200 Brandenburger Höfen, die am vergangenen Wochenende die Städter einluden, mal Landluft zu schnuppern und mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen. Mehr als 150 Gäste zählte die Gastgeberin auch in diesem Jahr auf ihrem Pferdehof.