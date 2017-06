Passengers

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Mit halber Lichtgeschwindigkeit rast ein gigantisches Raumschiff durch das finstere All. Die interstellaren Kolonie Homestead II ist sein Ziel, 120 Jahre Flugzeit entfernt. Aus diesem Grunde sind die 5000 Passagiere und mehrere hundert Besatzungsmitglieder in den Hyperschlaf versetzt worden. Sie verpassen die Reise und altern nicht. Bis auf einen. Denn durch eine Fehlfunktion wird Jim Preston geweckt. Der ahnt erst nichts schlimmes, findet dann aber heraus, warum er allein ist auf dem gigantischen Raumkreuzer. Er ist mal eben knapp 90 Jahre zu zeitig wach geworden. Ein Jahr hält Jim durch, dann kann er der Versuchung nicht widerstehen, Auroras Tiefschlaf zu beenden. Sie hat er eher zufällig ausgesucht. Jung, hübsch, intelligent. Die Zweisamkeit lässt sich gut an. Aber was wird sein, wenn sie die Wahrheit erfährt. Denn wenn kein Wunder geschieht, werden die beiden einen Großteil der nächsten rund 90 Jahre miteinander verbringen.