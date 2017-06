Auch Amt Beetzsee soll havelländisch werden

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Die rot-rote Ministerriege um Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat für die geplante Verwaltungsreform im Land grünes Licht gegeben. "Die Landesregierung beschloss das von Innenminister Karl-Heinz Schröter eingebrachte und insgesamt etwa 900 Seiten umfassende Gesetzespaket auf seiner Sitzung in Potsdam. Die Entwürfe für das Kreisneugliederungsgesetz und das Funktionalreformgesetz werden nun dem Landtag zugeleitet. Die neuen Kreiszuschnitte sollen nach den Planungen zeitgleich mit den nächsten Kommunalwahlen im Land - voraussichtlich im Mai/Juni 2019 - in Kraft treten." So informierte die Staatskanzlei am Montag.